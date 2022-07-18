Украинцы никогда это не воспримут: Зеленский о решении Канады передать турбины для Северного потока

Июль, 17 в 23:49

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не примут решение Канады передать турбины для Северного потока.

— Говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Конечно, мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но отдельно отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для Северного потока, которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима, — сказал он в видеообращении 17 июля.

Зеленский отметил, что вопрос не просто о турбине, это вопрос о соблюдении санкций.

— Если сейчас будет одно нарушение, то только вопросы времени, когда будут и следующие. Россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций, — говорит Зеленский.

По его мнению, “существует достаточно путей для транзита российского газа в Европу и каждая страна должна хранить принципиальность”.