Уряд Канади дозволив ремонтувати турбіни Північного потоку-1 протягом двох років – ЗМІ

Липень, 13 в 17:30

Уряд Канади дозволив ремонтувати на своєму заводі турбіни російського газопроводу Північний потік-1. Дозвіл діятиме протягом двох років, надаючи можливість імпортувати та реекспортувати до шести одиниць обладнання.

За даними канадського видання The Globe and Mail, рішення охоплюватиме не лише одну турбіну, а й поширюватиметься на інші.

Ще п’ять турбін можуть відправити до підприємства Siemens Canada протягом наступних двох років для регулярного технічного обслуговування.

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Турбінне обладнання відправлять уряду Німеччини, який передасть його Російській Федерації. Іноземне видання стверджує, що непрямий маршрут повернення турбін дасть можливість Канаді оголосити про начебто дотримання санкцій проти РФ.

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Джерело: The Globe and Mail