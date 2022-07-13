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Уряд Канади дозволив ремонтувати турбіни Північного потоку-1 протягом двох років – ЗМІ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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газопровід північний потік
Фото: Depositphotos

Уряд Канади дозволив ремонтувати на своєму заводі турбіни російського газопроводу Північний потік-1. Дозвіл діятиме протягом двох років, надаючи можливість імпортувати та реекспортувати до шести одиниць обладнання.

За даними канадського видання The Globe and Mail, рішення охоплюватиме не лише одну турбіну, а й поширюватиметься на інші.

Ще п’ять турбін можуть відправити до підприємства Siemens Canada протягом наступних двох років для регулярного технічного обслуговування.

Зараз дивляться

Турбінне обладнання відправлять уряду Німеччини, який передасть його Російській Федерації. Іноземне видання стверджує, що непрямий маршрут повернення турбін дасть можливість Канаді оголосити про начебто дотримання санкцій проти РФ.

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Канада поверне Німеччині російські турбіни для Північного потоку

Джерело: The Globe and Mail

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