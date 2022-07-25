Июль, 25 в 9:06

Российские командиры сталкиваются с дилеммой – усиливать наступление или укреплять оборону.

Об этом разведка Великобритании сообщила утром 25 июля.

– Кроме хорошо задокументированных кадровых проблем, Россия, вероятно, продолжает преодолевать проблему изъятия и ремонта тысяч поврежденных во время войны в Украине боевых машин, – отмечают в оборонном ведомстве.

В разведке отметили, что неделю назад идентифицировали завод по ремонту военной техники вблизи хутора Барвинок в Белгородской области России, что всего в 10 км от границы с Украиной.

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Там было по меньшей мере 300 поврежденных машин, в том числе основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики.

Между тем, отмечают в Минобороны Великобритании, на Донецком и Херсонском направлениях продолжаются безрезультатные бои.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, накануне украинские военные отбили штурмовые действия оккупантов на направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка на Краматорском направлении.

Провалом и отходом обернулся для РФ и штурм в направлении Вершина – Луганское на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence