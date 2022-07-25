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Факты / Мир / Росія

Британская разведка: у РФ дилемма – усиливать наступление или укреплять оборону

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Российские командиры сталкиваются с дилеммой – усиливать наступление или укреплять оборону.

Об этом разведка Великобритании сообщила утром 25 июля.

– Кроме хорошо задокументированных кадровых проблем, Россия, вероятно, продолжает преодолевать проблему изъятия и ремонта тысяч поврежденных во время войны в Украине боевых машин, – отмечают в оборонном ведомстве.

В разведке отметили, что неделю назад идентифицировали завод по ремонту военной техники вблизи хутора Барвинок в Белгородской области России, что всего в 10 км от границы с Украиной.

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Там было по меньшей мере 300 поврежденных машин, в том числе основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики.

Между тем, отмечают в Минобороны Великобритании, на Донецком и Херсонском направлениях продолжаются безрезультатные бои.

Карта бойових дій довкола Донецька 24 липня 2022

ISW

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, накануне украинские военные отбили штурмовые действия оккупантов на направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка на Краматорском направлении.

Провалом и отходом обернулся для РФ и штурм в направлении Вершина – Луганское на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

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