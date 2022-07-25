Июль, 25 в 7:25

Российские военные потерпели поражение во время штурма одновременно на двух направлениях на Востоке Украины.

Так, украинские военные отбили штурмовые действия оккупантов на направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка на Краматорском направлении.

После этого россияне были вынуждены отойти назад.

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Сейчас ведутся бои неподалеку от Спорного, где враг идет в наступление.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские захватчики обстреляли районы вблизи Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного, а также нанесли авиаудары вблизи Григорьевки и Серебрянки.

На Бахмутском направлении оккупанты, чтобы разрушить оборонные позиции ВСУ, били по районам населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское.

Вражеские авиаудары пришлись вблизи Соледара, Покровского, а также территории Углегорской ТЭС.

В районе Краматорска россияне привлекали беспилотник.

Однако штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для российских захватчиков провалом и отходом назад.

По состоянию на 25 июля армия РФ наступает в направлении Мироновское – Луганское.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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