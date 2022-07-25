ВСУ заставили оккупантов отступить по двум направлениям на Востоке
Российские военные потерпели поражение во время штурма одновременно на двух направлениях на Востоке Украины.
Так, украинские военные отбили штурмовые действия оккупантов на направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка на Краматорском направлении.
После этого россияне были вынуждены отойти назад.
Сейчас ведутся бои неподалеку от Спорного, где враг идет в наступление.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские захватчики обстреляли районы вблизи Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного, а также нанесли авиаудары вблизи Григорьевки и Серебрянки.
На Бахмутском направлении оккупанты, чтобы разрушить оборонные позиции ВСУ, били по районам населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское.
Вражеские авиаудары пришлись вблизи Соледара, Покровского, а также территории Углегорской ТЭС.
В районе Краматорска россияне привлекали беспилотник.
Однако штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для российских захватчиков провалом и отходом назад.
По состоянию на 25 июля армия РФ наступает в направлении Мироновское – Луганское.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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