Пока сын в плену: в РФ родители похоронили тело чужого военного ради денег

Август, 13 в 13:34

В России родители солдата, который воевал против Украины, похоронили чужое тело, чтобы получить от государства так называемые гробовые выплаты.

Как оказалось впоследствии, военный жив и находится в плену. Об этом в эфире телемарафона Freedom рассказал российский журналист Тимур Олевский.

По его словам, в прокуратуру РФ обратилась сестра пленного с просьбой о помощи. Она рассказала, что брат жив, но родители отказываются делать хоть что-нибудь, потому что не хотят возвращать полученные деньги.

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Журналист сообщил, что родители солдата получили выплаты от государства за то, что он погиб, факты по фальшивой процедуре получения результатов ДНК-экспертизы, поскольку ее вообще никто не проводил. Это была просто формальность, но ее не сделали.