Пока сын в плену: в РФ родители похоронили тело чужого военного ради денег
В России родители солдата, который воевал против Украины, похоронили чужое тело, чтобы получить от государства так называемые гробовые выплаты.
Как оказалось впоследствии, военный жив и находится в плену. Об этом в эфире телемарафона Freedom рассказал российский журналист Тимур Олевский.
По его словам, в прокуратуру РФ обратилась сестра пленного с просьбой о помощи. Она рассказала, что брат жив, но родители отказываются делать хоть что-нибудь, потому что не хотят возвращать полученные деньги.
Журналист сообщил, что родители солдата получили выплаты от государства за то, что он погиб, факты по фальшивой процедуре получения результатов ДНК-экспертизы, поскольку ее вообще никто не проводил. Это была просто формальность, но ее не сделали.
— Сестра просит: спасите моего брата, потому что родители не собираются делать вообще ничего. Они получили деньги, уже, вероятно, купили белую Ладу или не знаю, что они на эти деньги купили. Деньги получены – есть сын, нет сына. Пусть сидит. А кого мы похоронили, пишет она в этой жалобе, мы не знаем, – рассказал Олевский.