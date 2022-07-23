Россияне выпивают на позициях, а затем расстреливают села из гранатометов – перехват

Июль, 23 в 17:55

В очередном перехваченном разговоре украинской разведкой российский захватчик жалуется маме, что его подразделение не отпускают на ротацию.

При этом, по его словам, все документы для ротации готовы давно.

Также рашист рассказывает, что большинство вещей, которые есть у российских военных, они приобрели путем мародерства из домов простых украинцев.

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Кроме этого он рассказал о своих “надежных” сослуживцах, которые любят подвыпить.

— Нажрались и гранатометами в деревню всадили. Он над людьми здесь издевался. У него пуля свистит в голове, — говорится в сообщении разведки.

В другом перехваченном разговоре рашист рассказал, что несколько российских батальонов выводится из зоны боевых действий из-за высоких потерь и теперь оккупанты будут формировать один полноценный батальон из бывших трех.

Также кафир жалуется на новые артиллерийские системы, которые использует ВСУ.