Август, 13 в 16:34

Стране-агрессору России грозит новая эпоха застоя. Полномасштабная война против Украины и западные санкции ставят крест на ее экономическом развитии минимум на 10 лет.

Об этом рассказал экономический обозреватель Андрей Яницкий в эфире марафона на телеканале FreeДом.

По его словам, ситуация для РФ может еще ухудшиться, поскольку пока задействованы не все санкции.

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– Первый тезис: я бы брал горизонт 10 лет. Второй тезис связан с тем, что застой уже начался в России. Мы видим, как РФ уходит в прошлое какими-то семимильными шагами. Там не работает McDonald’s, не показывают голливудские фильмы. Там снова возвращаются автомобили без автоматической коробки, без подушек безопасности. И все чаще раздаются предложения полностью отделить свою экономику, сделать ее “самодостаточной”. Самодостаточных экономик в мире не существует, если мы только не берем Северную Корею, – отметил Яницкий.

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин, имеющий огромное состояние, возможно, еще не ощутил влияние западных санкции. Однако его уже ощущают обычные жители РФ, в том числе лишившиеся работы.

Эксперт напомнил, что более 1 тыс. западных компаний ушли с российского рынка, а это все рабочие места. Тысячи работников были сокращены на предприятиях автомобильной промышленности, табачных производствах. Сократились поставки импортных товаров, сокращается производство продуктов питания, производимых по западным технологиям.

Яницкий уточнил, что к концу 2022 года падение экономики РФ составит около 10%.

– Для сравнения: падение экономики Украины, которую ежедневно бомбят и 20% которой оккупированы, составит 30%. И хотя в относительных цифрах Украина “падает” быстрее и глубже, но если мы возьмем абсолютные цифры, то это несопоставимый ущерб. Экономика РФ больше, географически сама Россия больше. И в абсолютных цифрах Россия конечно проигрывает, – проинформировал эксперт.

Он добавил, что так называемый запас экономической прочности в РФ позволит ей еще в течение лет финансировать армию и силовые структуры. Но это не касается русского населения.

Комментируя падение нефтегазовых доходов РФ, Яницкий объяснил, что эффект будет ощутим в будущем. Поскольку сейчас Европа постепенно отказывается от российских энергоносителей. И когда европейские страны полностью откажутся от российского газа, РФ потеряет свой основной рынок сбыта. Вернуться на него будет очень сложно, поскольку европейцы заменят российское голубое топливо поставками из других стран и станут переходить на альтернативные источники энергетики.

– И Россия таким образом себя лишает доходов не столько сегодня, сколько в будущем. То есть, Путин сейчас ухудшает уровень жизни россиян не только этого поколения, но и нескольких последующих поколений… Вот почему еще на годы затянется этот процесс влияния санкций. Он, к сожалению, не сиюминутный, мы не можем санкциями разрушить экономику РФ прямо сейчас. Но мы можем ослабить ее на десятилетия вперед, — подчеркнул Яницкий.

Он также прокомментировал, как будет выглядеть новая эпоха застоя в РФ для обычных граждан этой страны. По мнению эксперта, точного повторения Советского Союза или 1990-х годов ожидать не стоит, поскольку не весь мир пока наложил санкции на РФ. Однако качество жизни действительно ощутимо снизится.

– С новыми iPhone в России точно будет сложно. Их можно будет раздобыть только втридорога по каким-то серым схемам. С новыми компьютерами так же: РФ не умеет производить современные гаджеты… Владельцы современных автомобилей столкнулись в РФ с проблемой нехватки запчастей. И есть объявления на сайтах, где люди готовы поменять современные авто на квартиры. То есть, ценность авто последних лет выпуска возросла, потому что эти автомобили теперь не поставляются в РФ. Элитой будут люди, которые могут уезжать за границу по дипломатическим паспортам. Мы сейчас видим, как Европа отказывает россиянам в визах, это закономерный процесс и очень похоже на то, что было в советское время, – рассказал эксперт.

Он уточнил, что экономическое расслоение в РФ будет только расти, однако обеднение населения не приведет автоматически к остановке войны или протестам на улицах.