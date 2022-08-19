Август, 19 в 14:07

Прямо сейчас в Белгородской области снова слышны взрывы. Официальной информации о происшествие пока нет, подробности уточняются.

Вот что пишут в СМИ об этом:

— Два мощных хлопка было слышно сейчас в Яковлевском районе. — В Никольском аж машину трухануло. — Прямо сейчас в Белгородской области снова слышны взрывы. Подробности уточняются.

Напомним, что в четверг, 18 августа, в Белгородской области детонировал склад с боеприпасами российских оккупантов. Также вчера на территории Крымского полуострова в Севастополе на военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы.

Сейчас смотрят

За ситуацией на фронте 19 августа можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.