В Белгородской области раздаются взрывы — СМИ
Требует проверки
Прямо сейчас в Белгородской области снова слышны взрывы. Официальной информации о происшествие пока нет, подробности уточняются.
Вот что пишут в СМИ об этом:
— Два мощных хлопка было слышно сейчас в Яковлевском районе.
— В Никольском аж машину трухануло.
— Прямо сейчас в Белгородской области снова слышны взрывы. Подробности уточняются.
Напомним, что в четверг, 18 августа, в Белгородской области детонировал склад с боеприпасами российских оккупантов. Также вчера на территории Крымского полуострова в Севастополе на военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы.
Сейчас смотрят
За ситуацией на фронте 19 августа можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.