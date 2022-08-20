Был уверен в “быстрой победе”: чиновник РФ выбрал себе квартиру в Киеве еще до 24 февраля

Август, 20 в 16:32

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину российский чиновник был настолько уверен в быстрой победе Москвы, что даже выбрал себе квартиру в Киеве, где собирался жить. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Переписка между Игорем Коваленко, которого Украина идентифицировала как старшего офицера ФСБ России, и его подчиненным 18 февраля, за шесть дней до вторжения, наталкивает на то, что Коваленко выбрал квартиру в столице Украины.

В материале The WP ссылается на российские сообщения, перехваченные службами безопасности Украины и других стран.

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Россия ожидала скорой победы, которая предполагала взятие Киева и установление нового правительства, но встретила стойкое сопротивление Украины. В апреле Россия отступила от Киева и с этого времени сосредоточилась на востоке и юге Украины.

В отчете The WP говорится, что квартира находится “в зеленом районе Киева на Оболони, с видом на Днепр”. В перехваченном общении Коваленко попросил адрес и контактную информацию проживающего в квартире информатора ФСБ, и подчиненный сообщил ему детали.

В отчете говорится, что Коваленко годами сотрудничал с украинскими коллаборантами, которым Москва тайно платила. Украинские власти подтвердили The WP, что информатора задержали и допросили. Там добавили, что он признался, что за несколько дней до вторжения ФСБ сказала ему, что ему нужно покинуть свою квартиру и Киев, чтобы уберечься — собрать вещи и оставить ключи.

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Официальные лица рассказали The Washington Post, что СБУ следила за квартирой, но Коваленко не явился, как и другие сотрудники ФСБ.

В отчете говорится, что Коваленко вернулся в Россию в какой-то момент после вторжения, а в конце мая заявил, что возвращается в Украину. Украинские спецслужбы говорят, что больше не уверены, где именно он находится.

Украинские и западные чиновники сообщили The Washington Post, что российские чиновники, ожидая легкой победы, подбирали жилье для персонала, который они планировали ввести в Украину.