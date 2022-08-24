ЕСПЧ обязал РФ немедленно обеспечить права украинских военнопленных

Август, 24 в 12:40

Европейский суд по правам человека предоставил РФ срочные указания по немедленному обеспечению закрепленных Конвенцией прав, включая медицинскую помощь, охватывающие любые запросы от имени украинских военнопленных, в которых предоставлено достаточно доказательств по поводу серьезного и неизбежного риска причинения непоправимого вреда их здоровью и жизни.

Такие указания предоставлены ЕСПЧ 23 августа после рассмотрения ходатайства Украины о соблюдении Россией прав пленных защитников Украины. Они также распространяются на дело Украина против России в отношении военнопленных, сообщает Министерство юстиции Украины.

О своем решении ЕСПЧ срочно проинформировал Комитет министров Совета Европы.

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