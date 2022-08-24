ЕСПЧ обязал РФ немедленно обеспечить права украинских военнопленных
Европейский суд по правам человека предоставил РФ срочные указания по немедленному обеспечению закрепленных Конвенцией прав, включая медицинскую помощь, охватывающие любые запросы от имени украинских военнопленных, в которых предоставлено достаточно доказательств по поводу серьезного и неизбежного риска причинения непоправимого вреда их здоровью и жизни.
Такие указания предоставлены ЕСПЧ 23 августа после рассмотрения ходатайства Украины о соблюдении Россией прав пленных защитников Украины. Они также распространяются на дело Украина против России в отношении военнопленных, сообщает Министерство юстиции Украины.
О своем решении ЕСПЧ срочно проинформировал Комитет министров Совета Европы.
В Минюсте говорят, что Евросуд по правам человека внимательно относится ко всем делам, связанным с вооруженной агрессией РФ.
– Временные меры по межгосударственному делу Украина против России теперь также охватывают и права военнопленных, – подчеркнула заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.