Зеленский о “суде” над пленными в Мариуполе: Если это произойдет, то РФ отрежет себя от переговоров
Если российские захватчики устроят судилище над украинскими защитниками в Мариуполе в День Независимости Украины, то это будет линией, за которой любые переговоры с Россией невозможны.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 21 августа.
Он напомнил, что вместе со 180 днем войны начинается новая неделя, когда Украина будет праздновать День своей Независимости.
— Эту неделю оккупанты точно не ожидали такой, они представить не могли что и сейчас, и через полгода такой жестокой войны мы будем на своей земле и в своей столице отмечать нашу независимость, — сказал президент.
Он подчеркнул, что, несмотря на попытки России, это остается украинской землей, которую никто не сможет отобрать.
— Мы объединены, мы уверены в себе – сейчас – больше всего за многие десятилетия. И в этом одна заслуга нашей крепости, нашей силы, а значит, это главная мишень для российских террористов: они бьют по ощущениям украинцев, по ранам, по нашим душам, так же как бьют по нашим городам. Жестоко бьют, цинично, но другим оружием. И не только пропагандой, не только ложью, – сказал Владимир Зеленский.
Украинский лидер объяснил это теми издевательствами оккупантов, которые готовятся в Мариуполе.
— Сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовится декорация для абсолютно мерзкого, абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупанта. Чтобы там не думали оккупанты, чтобы не планировали, реакция нашего государства будет совершенно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших в нарушение всех договоренностей, в нарушение всех международных правил заведут в эти декорации, то это будет издевательством и будет той линией, за которой переговоры невозможны, — сказал Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что таким шагом Россия сама себя отрежет от переговоров и больше разговоров не будет.
Он добавил, что все государства-партнеры Украины проинформированы, что может готовить государство-террорист на эту неделю.
– Сегодня я говорил с Президентом Макроном обо всех угрозах. Президент Турции Эрдоган также проинформирован обо всем этом. Генеральный секретарь ООН, уверен, тоже будет реагировать. Они и другие мировые лидеры получили от нас ответные сигналы. Все все понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина не будет этого терпеть. Не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле, — сказал украинский лидер.
Президент заявил, что даже во время войны должны быть правила.
– Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста. Ну а все мы – все украинцы – должны помнить одно: что бы там ни было, наша цель – это победа, — резюмировал Владимир Зеленский.
Ранее украинская разведка сообщала, что Россия готовит судилище над украинскими военнопленными в оккупированном Мариуполе в День Независимости Украины, 24 августа. Для этого захватчики монтируют железные клетки на сцене Мариупольской камерной филармонии. Разведчики не исключают, что российские захватчики могут нанести по помещению точечный ракетный удар и обвинить в этом ВСУ.
Украинские СМИ со ссылкой на разведку сообщали, что оккупанты планируют организовать судилище в стиле Нюрнбергского трибунала, и в Мариуполе хотят провести только его первый этап.