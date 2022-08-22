Август, 22 в 1:03

Если российские захватчики устроят судилище над украинскими защитниками в Мариуполе в День Независимости Украины, то это будет линией, за которой любые переговоры с Россией невозможны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 21 августа.

Он напомнил, что вместе со 180 днем ​​войны начинается новая неделя, когда Украина будет праздновать День своей Независимости.

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— Эту неделю оккупанты точно не ожидали такой, они представить не могли что и сейчас, и через полгода такой жестокой войны мы будем на своей земле и в своей столице отмечать нашу независимость, — сказал президент.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки России, это остается украинской землей, которую никто не сможет отобрать.

— Мы объединены, мы уверены в себе – сейчас – больше всего за многие десятилетия. И в этом одна заслуга нашей крепости, нашей силы, а значит, это главная мишень для российских террористов: они бьют по ощущениям украинцев, по ранам, по нашим душам, так же как бьют по нашим городам. Жестоко бьют, цинично, но другим оружием. И не только пропагандой, не только ложью, – сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер объяснил это теми издевательствами оккупантов, которые готовятся в Мариуполе.

— Сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовится декорация для абсолютно мерзкого, абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупанта. Чтобы там не думали оккупанты, чтобы не планировали, реакция нашего государства будет совершенно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших в нарушение всех договоренностей, в нарушение всех международных правил заведут в эти декорации, то это будет издевательством и будет той линией, за которой переговоры невозможны, — сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что таким шагом Россия сама себя отрежет от переговоров и больше разговоров не будет.

Он добавил, что все государства-партнеры Украины проинформированы, что может готовить государство-террорист на эту неделю.

– Сегодня я говорил с Президентом Макроном обо всех угрозах. Президент Турции Эрдоган также проинформирован обо всем этом. Генеральный секретарь ООН, уверен, тоже будет реагировать. Они и другие мировые лидеры получили от нас ответные сигналы. Все все понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина не будет этого терпеть. Не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле, — сказал украинский лидер.

Президент заявил, что даже во время войны должны быть правила.

– Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста. Ну а все мы – все украинцы – должны помнить одно: что бы там ни было, наша цель – это победа, — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия готовит судилище над украинскими военнопленными в оккупированном Мариуполе в День Независимости Украины, 24 августа. Для этого захватчики монтируют железные клетки на сцене Мариупольской камерной филармонии. Разведчики не исключают, что российские захватчики могут нанести по помещению точечный ракетный удар и обвинить в этом ВСУ.

Украинские СМИ со ссылкой на разведку сообщали, что оккупанты планируют организовать судилище в стиле Нюрнбергского трибунала, и в Мариуполе хотят провести только его первый этап.