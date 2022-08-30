Имеют многочисленные системные ошибки: РФ недовольна иранскими беспилотниками

Август, 30 в 15:04

Россия недовольна закупленными в Иране боевыми беспилотниками.

Тегеран передал Москве три типа своих БПЛА, а именно Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191, первая партия которых уже прибыла ​​в РФ.

Однако в ходе испытаний специалисты России увидели многочисленные системные ошибки в их работе.

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– В системе есть много ошибок. Россияне оказались недовольны, – рассказал один из источников The Washington Post.

Поэтому иранские технические специалисты поехали в Россию, чтобы настроить системы БПЛА.

При этом, как отмечает другой источник, эти беспилотники еще не работали в сложных условиях противовоздушной обороны.

Ранее они использовались для ударов по базам США в Ираке, и в этом “они не имели успеха”.

– Поэтому я не удивлюсь, если в более напряженной обстановке, такой как Украина, у них могут возникнуть проблемы, – объяснил собеседник.

Сейчас армия России очень нуждается в беспилотниках для войны с Украиной, поскольку сильно уступает в этом плане ВСУ, имеющим разные типы БПЛА — как разведывательные, так и ударные.