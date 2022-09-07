Сентябрь, 06 в 22:01

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит работать над тем, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма.

Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона во вторник, 6 сентября.

– Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством-спонсором терроризма. То, что сейчас администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не будет принято. Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем на самом деле она является, – заявил министр.

Кулеба добавил, что начиная с 24 февраля Украине уже неоднократно отказывали в различных просьбах, однако затем решения все же принимались.

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Он напомнил, что это касалось как оружия, так и санкций.

Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что работа с Соединенными Штатами в данном направлении будет продолжаться.

– Мы не отступим и будем настаивать на своем. Потому что это было бы действительно правильным решением, – рассказал он.

До этого в Белом доме заявляли, что внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия, в том числе – задержать экспорт продовольствия.

Кулеба, в свою очередь, привел пример Ирана, который находится в списке стран-террористов и все же участвует в переговорах с США и ЕС.

– Как видите, одно другому не мешает, – сказал Кулеба.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что решение не включать Россию в список стран-спонсоров терроризма – окончательное.