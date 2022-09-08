Сентябрь, 08 в 12:01

Российские оккупанты жалуются на своих командиров и хотят отказаться от них.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Захватчик рассказал жене, что в результате атаки его побратимы получили осколочные ранения в шею, плечи и ноги. В то же время командир батальона спрятался.

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— Представь, этот пи*арас, дрон прилетел и гранату бросил на танк пацанов. А они без командира поехали. Командир батальона спрятался в подвале, на*уй, в каком-то. Все наши хотят отказаться от командира. Потому что он бестолковый, он артиллерист, он не танкист и ему по*уй на личный состав. Пацанов ранило, а он даже ничего не спросил о них. Даже по радейке не доложил, как они, живы — не живы, – рассказал оккупант.

Кроме того, россиянин пожаловался на неисправный танк и признался, что не хочет ехать на первую линию фронта.

– У нас танк перестал стрелять. Сейчас заряд-снаряд в стволе. Главное, чтобы не въ*бало, а то мы сейчас тоже в таком месте, где укроповская арта стоит, артиллерия на*уй. Сейчас услышат и по нас начнут еба*ить, — добавил захватчик.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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