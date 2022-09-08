Взорвали подстанцию возле военкомата: в Белгороде ночью прогремел взрыв
Ночью в российском городе Белгород был слышен мощный взрыв. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Местные жители пишут, что видели момент, как что-то вспыхнуло в небе. Они предполагают, что не смогла взлететь ракета.
Поэтому была видна вспышка на горизонте и через 20 секунд слышен характерный звук.
В других местных пабликах сообщают, что вспышку в небе заметили именно перед тем, как в городе выключился свет.
Также в Telegram-каналах местные жители сообщают, что взорвали подстанцию возле военкомата на улице Князя Трубецкого.
По их словам, именно поэтому были видны синие вспышки в небе. Очевидцы пишут, что что-то горело примерно минуту, позже на место приехали пожарные.
Также Telegram-каналы сообщают, что разные районы Белгорода после взрыва остались без электроэнергии.