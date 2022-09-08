Сентябрь, 08 в 8:32

Ночью в российском городе Белгород был слышен мощный взрыв. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Местные жители пишут, что видели момент, как что-то вспыхнуло в небе. Они предполагают, что не смогла взлететь ракета.

Поэтому была видна вспышка на горизонте и через 20 секунд слышен характерный звук.

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В других местных пабликах сообщают, что вспышку в небе заметили именно перед тем, как в городе выключился свет.

Также в Telegram-каналах местные жители сообщают, что взорвали подстанцию возле военкомата на улице Князя Трубецкого.

По их словам, именно поэтому были видны синие вспышки в небе. Очевидцы пишут, что что-то горело примерно минуту, позже на место приехали пожарные.

Также Telegram-каналы сообщают, что разные районы Белгорода после взрыва остались без электроэнергии.