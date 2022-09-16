Сентябрь, 15 в 21:14

Совет руководителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает российских захватчиков покинуть Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и все украинские ядерные объекты.

Соответствующую резолюцию приняли во время заседания. Документ предложили Канада и Польша от имени Украины, которая не входит в правление.

Она призывает россиян немедленно прекратить все действия против и на Запорожской АЭС и других ядерных объектах в Украине.

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В заседании МАГАТЭ участвовало 35 стран. 26 поддержали резолюцию, семь – воздержались. Россия и Китай проголосовали против.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко также отметил, что резолюция МАГАТЭ — показательный пример адекватного ответа международного института на действия страны-террориста.

– Когда все названо своими именами и нет возможности для каких-либо двусмысленностей. Когда маски сорваны и террорист не сможет скрыться за ливнем из манипулятивных заявлений, — говорит он.

Кроме того, он призвал страны, воздержавшиеся от голосования, учесть важность предотвратить распространение “вируса ядерного терроризма” по миру.

Напомним, что МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС, в котором сообщается, что есть настоятельная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что работа Запорожской АЭС не должна находиться под постоянной угрозой из-за обстрела.