Йдеться не про кількість резервістів: що приховано у пункті 7 указу про мобілізацію в Росії

Вересень, 22 в 11:52

Російський диктатор Володимир Путін видав указ, яким ухвалив рішення про часткову мобілізацію на території РФ. Відповідний документ з’явився на сайті Кремля, однак пункт 7 указу російське керівництво приховало. Тепер стало відомо, що було у цьому пункті.

Указ Путіна – що було у пункті 7

У редакції указу, оприлюдненій на сайті Кремля, пункт 7 вилучено. У документі зазначено, що цей пункт – для службового користування.

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На запитання про зміст цього пункту прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що “не може його розголошувати”, але зазначив, що йдеться про кількість мобілізованих. Він також навів слова міністра оборони Сергія Шойгу, який сказав, що йдеться начебто про 300 тис. людей.

Що насправді в указі Путіна?

Копію указу Путіна про часткову мобілізацію оприлюднили на сайті одного з російських видань з пропущеним раніше пунктом 7.

За даними видання, у документі вказується не кількість людей, які підлягають призову, а регіони, що потребують особливої ​​уваги, “з високим рівнем протестного потенціалу”, де має бути забезпечений призов. Тут згадуються Республіка Карелія, Дагестан, Республіка Саха і Хабаровський край.

Де-факто загальна мобілізація

Мобілізація де-факто загальна, а не часткова, можуть призвати всіх, окрім непридатних за віком і станом здоров’я, заявив адвокат опозиціонера Олексія Навального В’ячеслав Гімаді.

– Якщо ви читаєте указ Путіна, то це, звичайно, не часткова, а загальна мобілізація, — вважає він.

За його словами, Росія може призивати всіх громадян, крім людей, повністю непридатних до служби за станом здоров’я та віком (солдати до 50 років і молодші офіцери до 60 років), згідно з вимогами Міністерства оборони РФ.

У середу, 21 вересня, Володимир Путін виступив зі зверненням до народу, в якому повідомив про часткову мобілізацію в Росії. Зокрема, залучатимуть резервістів та осіб, які пройшли військову службу. Перед відправкою на фронт вони мають пройти додаткову підготовку, зазначив Путін, “з урахуванням досвіду військової спеціальної операції”.

Джерело: Wiadomości