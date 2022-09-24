Мобилизация в России: Путин увеличил наказание за дезертирство и сдачу в плен

Сентябрь, 24 в 18:22

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовный кодекс РФ, увеличив наказание за дезертирство, мародерство и сдачу в плен.

В частности, закон вносит в Уголовный кодекс РФ понятия мобилизация, военное положение, военное время, а также новые статьи в УК РФ.

Одна из них – статья 352.1 (Добровольная сдача в плен). За это грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены России.

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