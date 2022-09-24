Мобилизация в России: Путин увеличил наказание за дезертирство и сдачу в плен
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Российский диктатор Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовный кодекс РФ, увеличив наказание за дезертирство, мародерство и сдачу в плен.
В частности, закон вносит в Уголовный кодекс РФ понятия мобилизация, военное положение, военное время, а также новые статьи в УК РФ.
Одна из них – статья 352.1 (Добровольная сдача в плен). За это грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены России.
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Что меняется подписанным указом
- в РФ вводится наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен;
- периоды мобилизации и военного положения признаны отягчающими обстоятельствами в случае совершения преступлений;
- вводится наказание до 15 лет лишения свободы за дезертирство в период мобилизации или военного времени;
- мародерство в военное время будет наказываться лишением свободы до 15 лет;
- в России будут лишать свободы за отказ военных от участия в боевых действиях до 10 лет.