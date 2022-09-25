Как может выглядеть ядерный удар РФ и куда будет целиться Кремль — аналитика AFP

Сентябрь, 25 в 19:43

Угроза диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине вызвала глубокую дискуссию на Западе по поводу того, как он ответит.

— Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что ветер может повернуть и в их сторону. Это не блеф, – сказал Путин.

Но аналитики не уверены, что Путин хочет первым использовать ядерное оружие после того, как США сбросили бомбы на японские города в 1945 году.

Журналисты французского агентства AFP побеседовали с несколькими экспертами и официальными лицами о возможных сценариях того, что может произойти, если Россия решит применить ядерное оружие.

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Как выглядит российский ядерный удар?

Аналитики говорят, что Москва, вероятнее всего, развернет одну или несколько тактических или боевых ядерных бомб.

Это стрелковое оружие мощностью от 0,3 до 100 килотонн по сравнению с 1,2 мегатоннами крупнейшей стратегической боеголовки США или 58-мегатонной бомбы, испытанной Россией в 1961 году.

Тактические бомбы созданы для ограниченного влияния на поле боя в отличие от стратегического ядерного оружия, предназначенного для борьбы и победы в полной войне.

Но слова маленький и ограниченный относительны: атомная бомба, сброшенная США на Хиросиму в 1945 году, имела мощность всего 15 килотонн.

Куда могла бы целиться Москва?

Аналитики говорят, что целью России в случае применения тактической ядерной бомбы в Украине было бы заставить ее сдаться или подчиниться переговорам, а также разделить западных сторонников страны.

Военный эксперт по программе международной безопасности CSIS в Вашингтоне Марк Канчиан говорит, что Россия, вероятнее всего, не будет использовать ядерное оружие на линии фронта. По его словам, чтобы захватить 32 км территории, может потребоваться 20 небольших ядерных бомб – это незначительное преимущество при огромных рисках применения ядерного оружия.

Москва могла бы послать сильный сигнал и избежать значительных потерь, взорвав ядерную бомбу над водой или высоко над Украиной, чтобы создать электромагнитный импульс, который выведет из строя электронное оборудование.

Или Путин может выбрать большие разрушения и смерть и атаковать украинскую военную базу или ударить по городскому центру, например Киеву, нанеся массовые потери и, возможно, убив политическое руководство страны.

— Такие сценарии, вероятно, были бы направлены на раскол альянса НАТО и глобальный консенсус против Путина, — считает бывший эксперт по ядерной политике Белого дома Джон Вольфсталь.

Он добавил, что непонятно, будет ли такой шаг иметь успех, и не будет ли это рассматриваться не как решительность, а как отчаяние.

Должен ли Запад ответить ядерным оружием?

Запад остается неоднозначным относительно того, как он ответит на тактический ядерный удар, и выбор сложный. Соединенные Штаты и НАТО не хотят казаться слабыми перед неявной ядерной угрозой.

В то же время, они хотели бы избежать возможности того, что война в Украине, которая не является членом НАТО, может перерасти в более широкую, разрушительную глобальную ядерную войну.

Эксперты говорят, что у Запада не будет другого выхода, как ответить, и ответ должен поступить от НАТО как группы, а не Соединенных Штатов отдельно.

— Любой ответ должен обеспечить как то, что военная ситуация для Путина не улучшилась в результате такого удара, так и то, что его политическое, экономическое и личное положение пострадало, — сказал Вольфшталь.

Соединенные Штаты разместили около 100 единиц собственного тактического ядерного оружия в странах НАТО и могут ответить подобным образом против российских войск. Это продемонстрировало бы решительность и напомнило бы Москве об опасности ее действий, считает Мэтью Крониг из Atlantic Council.

Однако, по его словам, это также может спровоцировать российское ядерное возмездие, что повысит риск большего ядерного обмена и последующей гуманитарной катастрофы.

Другой риск заключается в том, что некоторые члены НАТО могут отказаться от ядерного ответа, подыгрывая Путину, желающему ослабить Альянс.

Дать Украине возможность напасть на Россию?

Некоторые эксперты предполагают, что более эффективным ответом на российскую ядерную атаку станет рост военной и дипломатической поддержки Украины и поставки Киеву большего количества летального оружия для атак на РФ.

— Использование ядерного оружия Россией может дать возможность убедить страны, которые до сих пор не желали — например Индию и, возможно, даже Китай — принять участие в усилении санкций, — сказал Крониг.

Кроме того, США могли бы предложить Украине самолеты НАТО, батареи противоракет Patriot и THAAD, а также ракеты большой дальности ATACMS, которые могли бы использоваться украинскими силами для ударов в глубь России.