Зима ускоряет решение Путина, он знает, что загнан в угол – CNN

Октябрь, 02 в 17:11

Для президента России Владимира Путина время истекает и он это знает. Между тем, его пафос продолжается, когда он объявил об аннексии украинских территорий в пятницу.

Он спешит заявить о победе, закрепить жалкие достижения и требовать мира, ведя опасную политическую игру, несмотря на салюты в Москве. Об этом пишет корреспондент CNN Ник Робертсон.

Он изо всех сил пытается это скрыть, но свою войну в Украине он проигрывает. Занавес. Это видит и Андрей Кортунов, возглавляющий поддерживаемый Кремлем Российский совет по международным делам в Москве.

Сейчас смотрят

– Президент Путин хочет покончить со всем этим как можно скорее, – сказал он CNN.

Недавняя мобилизация Путина до 300 тыс. солдат не сможет компенсировать его потери на поле боя в ближайшее время. Вдобавок он получит негативные последствия дома, в результате чего образуется опасная для него политическая ситуация.

Согласно официальным данным ЕС, Грузии и Казахстана, около 220 тыс. россиян сбежали через их границы после объявления “частичной мобилизации”. Независимые российские СМИ, оценивают этот “побег” большими цифрами. Они говорят, что после оглашения мобилизации из России сбежали до 261 тыс. россиян.

Часы для Путина громко тикают, потому что он стоит спиной к стене (his back is against the wall). Английская идиома back against the wall означает ситуацию, когда человек оказывается в плохом положении и вынужден делать что-то во избежание провала.

Кортунов говорит, что не знает, что происходит в Кремле, но он понимает общественные настроения по поводу огромных затрат и потерь людей во время войны.

— Многие начали задавать вопросы, почему мы попали в эту передрягу? Почему, знаете ли, мы потеряли так много людей.

Логический вариант для Путина, говорит Кортунов, объявить о победе и выйти на своих условиях. Но для этого ему требуются значительные достижения на местах. По его словам, должно быть что-то, что можно представить публике как победу.

Именно такой логикой, похоже, руководствуется Путин, утверждая фиктивные референдумы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях и “провозглашая” их “частью России”.

Он использовал ту же последовательность действий, аннексируя Крым к 2014 году, и сейчас, как и тогда, угрожает потенциальными ядерными ударами, если Украина при поддержке своих западных союзников попытается вернуть аннексированные территории.

Готовитесь к миру?

Западные лидеры балансируют на грани войны с Путиным. В минувшее воскресенье советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил телеканалу NBC, что Вашингтон ответит решительно, если Россия применит ядерное оружие против Украины, и четко объяснил Москве катастрофические последствия, с которыми она столкнется.

Лидеры также пообещали не признавать регионы частью российской территории.

Президент США Джо Байден заявил, что действия Москвы не обладают легитимностью, добавив, что Вашингтон будет продолжать всегда уважать международно признанные границы Украины. ЕС заявил, что никогда не признает незаконную аннексию Кремля и назвал этот шаг дальнейшим нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В том, что делает Путин, мало нового, что, по крайней мере, делает его шаги более предсказуемыми, а следовательно, более доступными для анализа. Курт Волкер, являвшийся экс-спецпредставителем США в Украине, считает, что Путин, возможно, готовится к миру.

— Я думаю, что он, видимо, стремится размахивать ядерным оружием, делать всевозможные угрозы Европе, а потом говорить: ладно, давайте договоримся об урегулировании. И разрешите мне оставить то, что я уже взял.

Фиона Хилл, консультировавшая трех президентов США по нацбезопасности в отношении России, также считает, что Путин, возможно, пытается завершить игру.

— Он чувствует острую необходимость в том, что теряет импульс, и теперь он пытается выйти из войны так же, как он ее начал.

Если эти анализы верны, они в значительной степени помогут объяснить тайну произошедшего в Балтийском море с трубами Nord Stream.

Источники в западной разведке сообщили, что за несколько дней до инцидента представители европейской службы безопасности видели в этом районе российские военные корабли. В НАТО назвали повреждение умышленным, безрассудным и безответственным актом саботажа.

Россия отрицает свою причастность и заявляет, что начала собственное расследование. Но бывший глава ЦРУ Джон Бреннан сказал, что у России уже есть опыт по нанесению подобного вреда. Анализ Бреннана состоит в том, что РФ, вероятно, виновата в саботаже, и что Путин, вероятно, пытается отправить сообщение:

— Это сигнал Европе, что Россия может выйти за границы Украины. Поэтому, кто знает, что он может планировать дальше.

Растянутые линии поставки

Другим фактором, ускоряющим решение Путина, может быть приближение зимы. Наполеон и Гитлер не смогли взять Москву, поскольку линии поставок, проходившие через Украину, были слишком длинными и тяжелыми зимой. Волкер говорит, что то, что исторически спасло Россию, тепер давит на Путина:

— На этот раз Россия должна поставлять линии, пытаясь удержать свои силы в Украине. Этой зимой будет очень тяжело. Поэтому внезапно из-за всех этих факторов график Путина сместился.

По словам Фионы Хилл, это результат того, что Украина набирает обороты на поле боя, а Путин проигрывает. Поэтому он пытается адаптироваться к обстоятельствам и фактически взять на себя ответственность и получить все преимущества.

Никто не знает, что действительно происходит в голове Путина. Кортунов сомневается, что Путин будет готов пойти на компромисс, выходя за пределы его собственных условий мира, “не на условиях, предлагаемых президентом Зеленским, не на условиях, которые предлагает Запад… (хотя, — Ред.) он должен быть готов к определенной степени гибкости. Но мы не знаем, какими могут быть эти ступени.

По словам Хилл, Путин хочет, чтобы его переговоры велись с Байденом и союзниками, а не с Украиной:

— Он фактически говорит, что вам придется вести переговоры со мной и просить мира. А это означает признание аннексии украинских территорий.

Потерпев неудачу перед военным единством Запада, поддерживающим Украину, Путин, похоже, намерен проверить решимость Запада дипломатично, пытаясь разделить западных союзников насчет условий мира.

Волкер думает, что Путин сначала предложит Франции и Германии “заявить, что нам нужно завершить эту войну, мы будем защищать наши территории любой ценой, используя все средства, и вам нужно давить на украинцев, чтобы они успокоились”.

Если это план Путина, он может обернуться его самым большим стратегическим просчетом. На Западе не заинтересованы, чтобы он остался у власти – министр обороны США Ллойд Остин заявил об этом летом, – и еще меньшее желание подвести Украину после всех страданий, которые ей причинила Россия.

Путин знает, что он загнан в угол, но, кажется, не осознает, насколько у него мало пространства, и это, конечно, больше всего тревожит – действительно ли он воплотит свои ядерные угрозы? Возможно, война в Украине вошла в новую фазу и Путин может стоять спиной к стене, но до конца конфликта может быть еще очень далеко.