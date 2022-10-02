Октябрь, 02 в 1:06

Обмен пленными между Россией и Украиной в конце сентября был одобрен лично президентом России Владимиром Путиным, несмотря на возражения его высшей службы безопасности, ФСБ, которая опасалась общественного резонанса в России.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой высокопоставленных украинских и американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Обмен почти 300 человек, крупнейший обмен пленными с начала полномасштабной войны, предусматривал освобождение 215 украинцев, 55 россиян, доверенного лица Путина Виктора Медведчука и 10 иностранных граждан, включая двух американцев.

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По словам чиновников, неблагоприятные цифры обмена — почти в четыре раза больше украинцев, чем россиян, — и тип украинских солдат, 108 из полка Азов, обеспокоили Федеральную службу безопасности России.

— ФСБ были абсолютно против. Они понимали последствия того, как эта сделка будет выглядеть для общественности, — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Когда 22 сентября состоялся обмен, президент Владимир Зеленский назвал его “победой нашего государства”, в то время как Кремль подвергся редкой критике со стороны националистов, выступающих за войну, которые осудили освобождение украинских воинов из полка Азов.

Критика со стороны сторонников агрессивной военной политики РФ прозвучала в тот момент, когда Путин оказался под дополнительным давлением внутри страны в связи с мобилизацией. Неудачи России в этом конфликте подняли вопросы о стратегической мудрости российского президента, которого долгое время считали “проницательным и хитрым, хотя и безжалостным”, пишет издание.

Washington Post указывает, что посредником, обменивающимся сообщениями между Москвой и Киевом, был российский олигарх Роман Абрамович, который находится под санкциями Европейского союза за тесные связи с Путиным. Американские и украинские официальные лица рассматривают усилия Абрамовича в качестве средства улучшения своего положения на Западе.

В течение нескольких месяцев Абрамович летал в Эр-Рияд и Москву для заключения соглашения, тесно общаясь с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. В это время Абрамович информировал украинских чиновников о перспективах Кремля, даже когда некоторые из помощников Зеленского сомневались, что Путин в конечном итоге одобрит готовящуюся сделку, пишет издание.

Сделка откладывалась несколько раз в течение двух месяцев переговоров, сказал Андрей Юсов, пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины.

— Это была сложная операция, требующая синхронности и одновременного выполнения нескольких этапов в разных странах, — сказал он.

По условиям соглашения, Россия освободила пятерых командиров, которые руководили обороной стратегического портового города Мариуполя и стали национальными символами сопротивления. Они не могут покинуть Турцию до окончания войны, но не заключены в тюрьму и могут свободно передвигаться по стране.

Другие украинские солдаты были обменены на северной границе Украины с Россией, а 10 иностранных граждан, в том числе пять британцев, два американца, марокканец, хорват и швед, были отправлены в Саудовскую Аравию, после чего их отправили домой, сказал Юсов.

Издание отмечает, что Россия объявила бойцов Азова “террористами” после их захвата в мае и поклялась отдать их под суд, что делает их освобождение особенно болезненным для российских националистов.

Помимо 55 российских солдат, Украина освободила Виктора Медведчука, лидера запрещенной пророссийской партии в Украине, которому предъявлены обвинения в государственной измене.

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента сказал, что освобождение Медведчука показало, что Путин уделял большое внимание защите элитного политика, который служил интересам Кремля.

— Показательно, что Путин решил обменять своего закадычного друга и одного из своих долгосрочных посредников в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень радовались возвращению этих доблестных бойцов домой, а в Москве очень возмущались тем, что Путин действительно о них заботится, — сказал чиновник.

Исследователь России и автор готовящейся к изданию биографии Путина под названием Случайный царь Эндрю Вайс, сказал, что обмен Путина на Медведчука соответствует его практике вознаграждения за преданность.

— Известно, что Путин очень сентиментален, и он сохраняет верность людям, у которых давно истек срок годности. В украинской политике срок годности Виктора Медведчука давно истек, но он считался человеком, который был предан Кремлю и являлся хорошей точкой доступа для российского влияния, — сказал он.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, важную роль в сделке сыграл де-факто лидер Саудовской Аравии Мухаммед, который отправил в Россию свою личную команду охраны и свой самолет, чтобы забрать заключенных.

Как и Абрамович, саудовский кронпринц стремится улучшить свое положение на Западе после убийства саудовскими агентами журналиста Джамаля Хашогги, пишет издание.

Фото: ГУР