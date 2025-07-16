Государственная помощь беременным женщинам: условия получения в 2025 году

Выплаты, связанные с беременностью, родами и рождением ребенка, различаются в зависимости от статуса женщины: работает ли она официально или является неработающей. Есть виды помощи, которые предоставляются всем без исключения.

Об основных видах денежной помощи беременным, читайте в нашем материале.

Какую помощь могут получить беременные в Украине

Работающие женщины имеют право на декретные выплаты, которые им выплачивает работодатель. Размер пособия составляет 100% среднего заработка за время отпуска по беременности и родам.

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Неработающие женщины могут получить государственную помощь. Если женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная, ей выплачивают 100% минимального пособия по безработице. Студентки получают помощь в размере своей стипендии.

Женщины, которые не состоят на учете в центре занятости, имеют право на помощь в размере 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Также женщины, уволенные из-за ликвидации предприятия, могут получать помощь в размере среднего дохода за последние шесть месяцев работы.

Абсолютно всем женщинам, независимо от статуса трудоустройства, государство выплачивает пособие при рождении ребенка. Она состоит из единовременной суммы в 41 280 грн, из которых 10 320 выплачиваются сразу, а остальные, по 860 грн ежемесячно, в течение трех лет.

Выплаты при рождении ребенка в Украине могут вырасти до 50 тыс. грн. Правительство готовит законопроект, который предусматривает значительное увеличение государственной помощи семьям с детьми. Об этом сообщил бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.

Какие категории имеют право на выплату единовременного пособия беременным

Быть мамой — это особый период в жизни каждой женщины. Вместе с радостью материнства часто появляются финансовые трудности, особенно когда физическое состояние не позволяет работать. Для таких ситуаций предусмотрено единовременное государственное пособие в связи с беременностью и родами.

Эта помощь назначается женщинам, которые не являются застрахованными в системе обязательного социального страхования. Она не выплачивается работающим женщинам. Для них предусмотрены другие выплаты.

К таким лицам относятся:

неработающие женщины;

зарегистрированные безработные;

студентки;

женщины, уволенные из-за ликвидации предприятия;

женщины-военнослужащие;

ФЛП, которые не платят социальные взносы.

Право на выплату имеют и студентки, ведь они могут получить сумму, эквивалентную их стипендии. Выплаты также предусмотрены для женщин, которые были уволены из-за ликвидации предприятия, при условии, что это произошло не более чем за полгода до начала декретного отпуска.

Для назначения пособия важно уложиться в установленные сроки, ведь подать заявление нужно не позднее шести месяцев после завершения декретного отпуска.

Его продолжительность, как правило, составляет:

126 дней — 70 дней до родов и 56 после.

В случае осложнений или рождения нескольких детей — 140 дней.

Для женщин, пострадавших от аварии на ЧАЭС, декретный отпуск может длиться до 180 дней.

Лица, усыновившие ребенка до двух месяцев со дня рождения, также имеют право на выплаты. Срок составляет от 56 до 70 дней, в зависимости от количества детей. Если эти выплаты пересекаются с уходом за ребенком до трех лет, каждый вид помощи оформляется отдельно.

Какой размер единоразового пособия беременным в Украине

Размер помощи зависит от статуса женщины. Для безработных — это минимальный размер пособия по безработице. Для студенток и аспиранток — размер стипендии. Военнослужащие получают полную сумму денежного обеспечения. Женщины, которые были уволены из-за ликвидации, получают выплату на основе среднего дохода за последние полгода.

Для неработающих и ФЛП, которые не платят взносы, предусмотрена минимальная сумма, равная 25% прожиточного минимума

Где можно оформить единовременное пособие беременным женщинам в Украине

В зависимости от ситуации, оформление помощи происходит в органах соцзащиты, центрах занятости, по месту службы или в учебном заведении. Медицинские справки можно получить в больнице или через электронную систему.

Для оформления пособия по беременности и родам необходимо предоставить следующие документы:

заявление в орган социальной защиты или другое соответствующее учреждение;

справку о беременности и родах, выданную медицинским учреждением (в случае электронного заключения — с указанием номера в реестре);

справку о беременности и родах, выданную медицинским учреждением (в случае электронного заключения — с указанием номера в реестре); документ, подтверждающий статус: справка из учебного заведения для студенток, справка ликвидационной комиссии для женщин, уволенных из-за ликвидации предприятия, справка из центра занятости для безработных;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

решение об усыновлении или установлении опеки (для женщин, уволенных из-за ликвидации предприятия, справка из центра занятости для безработных);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

решение об усыновлении или установлении опеки.

Как получить помощь беременным: порядок действий для оформления единовременных выплат

Пошаговая инструкция оформления единовременной финансовой помощи беременным:

Сначала нужно обратиться к врачу, чтобы получить справку о беременности и родах. Это может быть как бумажный документ, так и запись в электронной системе здравоохранения.

Далее следует собрать все необходимые документы: паспорт, заявление и документы, подтверждающие статус (например, справку с работы или учебы).

Следующим шагом следует определить, куда подавать документы — это могут быть органы социальной защиты, центр занятости или место службы.

После этого документы передаются в выбранное учреждение лично или, если позволяет процедура, по почте.

Остается ждать решения о назначении пособия. Если все документы оформлены правильно, выплаты поступят на счет в установленный срок.

Источник : Правительственный портал

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