Октябрь, 04 в 9:49

Разведка Минобороны Великобритании выдвинула версию, почему осенний призыв в РФ начнется 1 ноября, то есть на месяц позже обычного.

В оборонном ведомстве считают, что на позднее начало призыва влияет, в частности, давление на способность России обучать и экипировать значительное количество только что призванного персонала.

И это давление, отмечают в разведке Великобритании, только растет.

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Значительны в России и проблемы с размещением, обучением, оснащением, развертыванием мобилизованного и военнообязанного персонала.

И недостатки административной и материально-технической систем в России, считают в Минобороны Великобритании, будут продолжать подрывать все усилия.

Напомним, что 30 сентября, через девять дней после приказа о частичной мобилизации, глава Кремля Владимир Путин распорядился провести очередной осенний призыв в РФ.

Согласно документу, в России собираются подготовить 120 тыс. призывников, которых якобы на законодательном уровне запрещено отправлять за пределы России.

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