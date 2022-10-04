У разведки Британии есть версии, почему осенний призыв в РФ начнется месяцем позже
Разведка Минобороны Великобритании выдвинула версию, почему осенний призыв в РФ начнется 1 ноября, то есть на месяц позже обычного.
В оборонном ведомстве считают, что на позднее начало призыва влияет, в частности, давление на способность России обучать и экипировать значительное количество только что призванного персонала.
И это давление, отмечают в разведке Великобритании, только растет.
Значительны в России и проблемы с размещением, обучением, оснащением, развертыванием мобилизованного и военнообязанного персонала.
И недостатки административной и материально-технической систем в России, считают в Минобороны Великобритании, будут продолжать подрывать все усилия.
Напомним, что 30 сентября, через девять дней после приказа о частичной мобилизации, глава Кремля Владимир Путин распорядился провести очередной осенний призыв в РФ.
Согласно документу, в России собираются подготовить 120 тыс. призывников, которых якобы на законодательном уровне запрещено отправлять за пределы России.
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