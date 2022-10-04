Октябрь, 04 в 11:31

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что серьезные бюрократические проблемы и ограничения, из-за которых страдает российская мобилизационная система, могут подорвать усилия главы Кремля Владимира Путина собрать необходимое количество войск для войны в Украине.

Такое предположение специалисты ISW выразили в своей свежей сводке.

В частности, эксперты обратили внимание, что президент России Владимир Путин вводит штрафные санкции против российских бюрократических институтов, ответственных за то, что частичная мобилизация происходит ненадлежащим образом.

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– Таким образом, глава РФ, вероятно, пытается показать, что штрафы помогут решить проблему с мобилизацией и наказать должностных лиц-военнослужащих, которые не выполнили его мобилизационные квоты, – предполагают в Институте изучения войны.

Накануне глава Кремля увеличил общую численность российской прокуратуры почти на полторы сотни человек.

В частности, теперь в РФ будет больше на 100 военных прокуроров.

– Увеличение штата прокуратуры свидетельствует о том, что Путин, возможно, намерен привлечь к ответственности должностных лиц в военных пунктах по всей стране, которые он сам и его рупоры определили как единственную причину плохого выполнения мобилизации и незаконной мобилизации не подлежащих ей мужчин, – добавляют аналитики ISW.

Так, уже есть информация о преследовании российских военкомов. Например, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил главного военного комиссара за неправомерную мобилизацию нескольких тысяч жителей.

А в Белгороде областная администрация уволила военного комиссара региона за якобы связь с Киевом и неправомерную мобилизацию.

Тем временем частичная мобилизация продолжает усиливать напряжение в российском обществе.

В Казани, к слову, одиннадцатиклассница из-за частичной мобилизации и войны в Украине подожгла военный пункт.

В Красноярском крае попытался поджечь военный пункт неизвестный.

В Алабино Московской области началась драка между военными и мобилизованными, потому что последние отказались отдавать личные вещи по требованию.

Есть также сообщения о фактах гибели среди только мобилизованных мужчин. Некоторые, в частности, покончили жизнь самоубийством.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: ГУР