Преподаватели заняты войной: в Твери приостановили обучение в военной академии
Российское командование активно ищет личный состав для привлечения к войне в Украине.
Согласно информации, которая есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в военной академии воздушно-космической обороны в российской Твери приостановили обучение на отдельных курсах из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов.
По данным украинской стороны, преподавателей и технических специалистов нет на местах, потому что они вовлечены в войну в Украине.
Кроме того, военное руководство Вооруженных сил Российской Федерации решило переместить в район ведения боевых действий подразделения войск Росгвардии, базирующихся в административных границах Сибирского военного округа, и контингент российских войск в Сирии.
Между тем подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению.
Как уточняют в Генштабе ВСУ, основными причинами деморализации военнослужащих этих подразделений являются:
- устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника,
- самовольное оставление позиций,
- отказ личного состава выполнять боевые задания,
- употребление алкогольных напитков,
- систематические нарушения военной дисциплины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР Минобороны Украины