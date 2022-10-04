Октябрь, 04 в 7:39

Российское командование активно ищет личный состав для привлечения к войне в Украине.

Согласно информации, которая есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в военной академии воздушно-космической обороны в российской Твери приостановили обучение на отдельных курсах из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов.

По данным украинской стороны, преподавателей и технических специалистов нет на местах, потому что они вовлечены в войну в Украине.

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Кроме того, военное руководство Вооруженных сил Российской Федерации решило переместить в район ведения боевых действий подразделения войск Росгвардии, базирующихся в административных границах Сибирского военного округа, и контингент российских войск в Сирии.

Между тем подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению.

Как уточняют в Генштабе ВСУ, основными причинами деморализации военнослужащих этих подразделений являются:

устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника,

самовольное оставление позиций,

отказ личного состава выполнять боевые задания,

употребление алкогольных напитков,

систематические нарушения военной дисциплины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны Украины