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Факты / Світ / Росія

В ISW оценили возможность быстрого совместного наступления РФ и Беларуси

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В ISW оценили возможность быстрого совместного наступления РФ и Беларуси
Фото: Depositphotos

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают маловероятным совместное наступление российских и белорусских войск на Украину с севера.

К такому выводу в ISW пришли после заявлений в РФ и Беларуси о формировании войск, предназначенных для защиты Союзного государства.

Ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь будет переброшено более тысячи российских военнослужащих, а 8 октября началось формирование российско-белорусской группировки.

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Российский компонент любых формирований региональной группировки войск (РГВ) в Беларуси, скорее всего, будет состоять из мобилизованных или призывников низкой боеготовности, и они не будут представлять значительной военной угрозы для Украины.

Российский компонент РГВ состоит из частей 1-й гвардейской танковой армии, 20-й общевойсковой армии и воздушно-десантных частей – соединений, которые понесли значительные боевые потери в Украине и имеют довольно слабую боеспособность.

В ISW ранее отмечали, что готовность Беларуси принять 20 000 мобилизованных российских военных, указывают на то, что Россия надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру.

4 октября самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подтвердил, что Минск участвует в войне, которую Россия ведет против Украины, но по его словам, Беларусь не отправляет своих военных в зону конфликта.

Источник: ISW

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