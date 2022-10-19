Октябрь, 19 в 20:30

В российском Белгороде масштабный пожар вспыхнул на электроподстанции Южная, что спровоцировало перебои электроснабжения в городе, а ряд районов обесточило.

Об этом сообщают пользователи местных Telegram каналов, а соцсети региона публикуют видео пожара.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил пожар на подстанции.

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— В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции Южная из-за перенапряжения. Без света остаются пока что две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение нужно полтора часа, — сообщил губернатор области.

На данный момент истинные причины пожара на подстанции неизвестны.

Кроме пожара, над городом можно наблюдать столб дыма, источником которого является пламя на электростанции.

Официальные представители украинской власти не комментировали инцидент.

Ранее на полигоне в Белгородской области России произошла стрельба между мобилизованными россиянами, о чем сообщило Минобороны РФ. По их заявлению, на полигоне “двое граждан одной страны СНГ” расстреляли 11 человек, еще 15 получили ранения.

Фото: Скриншот из видео