По итогам прошедших суток на фронте зафиксировано 221 боевое столкновение. Враг нанес два ракетных удара с применением двух ракет, 55 авиационных ударов – сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5453 дрона-камикадзе и осуществил 2187 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 16 мая 2026 года

Потери врага на 16 мая

личного состава – около 1 347 620 (+1 230) человек,

танков – 11 937 (+2) шт.,

боевых бронированных машин – 24 574 (+5) шт.,

артиллерийских систем – 42 133 (+48) шт.,

РСЗО – 1 788 шт.,

средств ПВО – 1 381 (+2) шт.,

самолетов – 436 (+1) шт.,

вертолетов – 352 шт.,

наземных робототехнических комплексов – 1 397 (+9) шт.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 293 323 (+1 865) шт.,

крылатых ракет – 4 626 шт.,

кораблей / катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 96 793 (+253) ед.,

специальной техники – 4 191 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 543-и сутки.

