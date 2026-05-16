Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 16 мая 2026 года — ситуация на фронте
По итогам прошедших суток на фронте зафиксировано 221 боевое столкновение. Враг нанес два ракетных удара с применением двух ракет, 55 авиационных ударов – сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5453 дрона-камикадзе и осуществил 2187 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Потери врага на 16 мая
- личного состава – около 1 347 620 (+1 230) человек,
- танков – 11 937 (+2) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 574 (+5) шт.,
- артиллерийских систем – 42 133 (+48) шт.,
- РСЗО – 1 788 шт.,
- средств ПВО – 1 381 (+2) шт.,
- самолетов – 436 (+1) шт.,
- вертолетов – 352 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 397 (+9) шт.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 293 323 (+1 865) шт.,
- крылатых ракет – 4 626 шт.,
- кораблей / катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 96 793 (+253) ед.,
- специальной техники – 4 191 (+7) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 543-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
