За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 1230 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 16 мая

  • личного состава – около 1 347 620 (+1 230) человек,
  • танков – 11 937 (+2) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 574 (+5) шт.,
  • артиллерийских систем – 42 133 (+48) шт.,
  • РСЗО – 1 788 шт.,
  • средств ПВО – 1 381 (+2) шт.,
  • самолетов – 436 (+1) шт.,
  • вертолетов – 352 шт.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 397 (+9) шт.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 293 323 (+1 865) шт.,
  • крылатых ракет – 4 626 шт.,
  • кораблей / катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 96 793 (+253) ед.,
  • специальной техники – 4 191 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 543-и сутки.

Источник: Генштаб ВСУ

