Ноябрь, 01 в 7:50

Основатель частной военной компании Лига (Вагнера) Евгений Пригожин набирает в России все большую популярность. Критика элит и некоторых представителей власти дает Пригожину возможность утвердиться в качестве новой политической силы.

Так считают аналитики Института американского изучения войны (ISW).

“Повар Путина” Пригожин объявил о создании центра ЧВК Вагнер в Санкт-Петербурге 4 ноября. И это притом, что официально в России вообще запрещены частные военные компании.

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31 октября Пригожин потребовал, чтобы генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту организации губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым преступного сообщества в Санкт-Петербурге.

По утверждениям Пригожина, преступная сеть Беглова намерена разграбить госбюджет и обогатить коррупционеров.

Аналитики ISW считают, что Пригожин использует критику против Беглова и других петербургских политиков для повышения собственной репутации. И это может сработать.

При этом Пригожин заявил, что не планирует идти в политику и создавать какие-либо партии, а якобы хочет выполнить свой долг перед родиной.

Пригожин может создать или не создать свою собственную политическую партию, но он утверждает себя в качестве политической силы, используя свой популярный статус и связь с Вагнером для критики оппонентов в элитных кругах, считают в ISW.

31 октября Пригожин раскритиковал российских олигархов и элиты за то, что они живут в состоянии комфорта и препятствуют полной мобилизации российского общества. По словам Пригожина, пока дети элит не пойдут на войну, полной мобилизации страны не будет.

Напомним, что 25 октября в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что ЧВК Вагнера начала массово набирать для участия в войне против Украины больных осужденных из российских тюрем.