Ноябрь, 27 в 7:36

Российские чиновники Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону оказывают давление на африканских студентов, чтобы те пошли воевать против Украины.

Об этом американскому изданию The Daily Beast рассказали трое студентов ЮФУ.

По их словам, студентов вот уже три месяца руководство университета пытается завербовать африканцев присоединиться к армии РФ либо к ЧВК Вагнера. Иностранцам обещают платить по 3000 и 5000 долларов.

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Студенты рассказали, что в случае отказа им пригрозили повышением платы за обучение и забрать стипендии.

— Они трое (руководство вуза — Ред.), которые приходили в наше общежитие, так старались убедить нас воевать за Россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а потом вернуться в Россию, чтобы продолжить свое обучение, — сказал The Daily Beast студент из Нигерии.

По его словам, представители университета также уверяют студентов, что некоторые африканцы уже воюют в Украине и зарабатывают хорошие деньги.

— Они хотят, чтобы мы поверили, что боевые действия в Украине принесут нам финансовую выгоду, — сказал другой студент.

По словам другого нигерийского студента вуза, вербовать на войну пытаются и сотрудники российских служб безопасности в Ростове-на-Дону. Они подходят к студентам просто на улице и начинают уговаривать.

Нигерийские студенты, которые разговаривали с The Daily Beast, сказали, что не собираются воевать в Украине, но говорят, что знают несколько других студентов, которые из-за финансовых трудностей рассматривают такое предложение.

— Многие африканские студенты страдают и не могут даже прокормить себя, потому что их правительства не выплачивают им ежемесячные стипендии. Некоторые из моих африканских друзей [в ЮФУ] говорят, что они, скорее всего, пойдут на войну в Украине, если ситуация не улучшится, — сказал The Daily Beast третий нигерийский студент в России.

Около 2500 иностранных студентов обучаются в ЮФУ, крупнейшем научно-образовательном центре на юге России. Многие из этих студентов приезжают из африканских стран, где некоторые правительства сотрудничают с Российской Федерацией.

Напомним, что 9 ноября 2022 года стало известно о смерти гражданина Замбии на войне. Министерство иностранных дел Украины обратилось с призывом в страны Африки, чтобы они потребовали от РФ прекратить отправлять африканцев на войну в Украину.