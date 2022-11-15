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Факты / Україна / Политика

МИД призывает страны Африки давить на Путина, чтобы РФ не отправляла африканцев воевать

Марта Бондаренко, редактор ленты
МИД призывает страны Африки давить на Путина, чтобы РФ не отправляла африканцев воевать
Фото: Генштаб ВСУ

Министерство иностранных дел Украины обратилось с призывом в страны Африки, чтобы они потребовали от России прекратить отправлять африканцев на войну в Украину.

Об этом в Twitter написал спикер МИД Олег Николенко.

Так, ранее стало известно, что на войне в Украине погиб гражданин Замбии, приговоренный в России к более чем 9 годам лишения свободы. 23-летний студент учился на факультете ядерной инженерии в Московском университете.

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В апреле 2020 года замбийца приговорили к 9,5 годам лишения свободы в России.

9 ноября 2022 года стало известно о смерти гражданина Замбии, хотя погиб он еще 22 сентября, сообщили в МИД Замбии.

В украинском МИДе отметили, что Путин отправляет на войну даже заключенных африканских граждан.

– Погиб бывший студент из Замбии. Призываем Африканский Союз и все африканские государства потребовать от России прекратить принуждать их к гражданам воевать. Африканцы не должны умирать за больные империалистические амбиции Путина, — подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Напомним, что Замбия требует от России объяснений из-за гибели на войне в Украине одного из ее граждан.

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