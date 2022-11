Министерство иностранных дел Украины обратилось с призывом в страны Африки, чтобы они потребовали от России прекратить отправлять африканцев на войну в Украину.

Об этом в Twitter написал спикер МИД Олег Николенко.

Так, ранее стало известно, что на войне в Украине погиб гражданин Замбии, приговоренный в России к более чем 9 годам лишения свободы. 23-летний студент учился на факультете ядерной инженерии в Московском университете.

В апреле 2020 года замбийца приговорили к 9,5 годам лишения свободы в России.

9 ноября 2022 года стало известно о смерти гражданина Замбии, хотя погиб он еще 22 сентября, сообщили в МИД Замбии.

В украинском МИДе отметили, что Путин отправляет на войну даже заключенных африканских граждан.

Putin is sending African citizens imprisoned in Russia to the war in Ukraine. A former Zambian student was killed. We call on African Union and all African states to demand that Russia stop press ganging their nationals. Africans shouldn’t die for Putin’s sick imperial ambitions. pic.twitter.com/CopTP6OEy1

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 15, 2022