Декабрь, 09 в 7:41

Страна-террорист Россия требует созыва на сегодняшний день Совбеза ООН для обсуждения поставок Украине оружия западными странами.

Сообщается, что заседание состоится в пятницу, 9 декабря, в 15.00 по восточноамериканскому времени (в 22.00 по Киеву).

Россия всеми силами добивается уменьшения финансовой и военной помощи Запада Украине, а еще требует признания российской юрисдикции над аннексированными украинскими территориями.

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Ранее РФ вынесла на голосование Совбеза ООН резолюцию по созданию комиссии о том, что Украина и США якобы “ведут военно-биологическую” деятельность. Однако члены Совбеза отклонили попытку России создать комиссию по расследованию. За проголосовали только Россия и Китай.