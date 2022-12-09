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Факты / Світ / Росія

Россия созывает Совбез ООН: будет жаловаться на поддержку Украины Западом

Марта Бондаренко, редактор ленты
радбез оон
Фото: Dreamstime

Страна-террорист Россия требует созыва на сегодняшний день Совбеза ООН для обсуждения поставок Украине оружия западными странами.

Сообщается, что заседание состоится в пятницу, 9 декабря, в 15.00 по восточноамериканскому времени (в 22.00 по Киеву).

Россия всеми силами добивается уменьшения финансовой и военной помощи Запада Украине, а еще требует признания российской юрисдикции над аннексированными украинскими территориями.

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Ранее РФ вынесла на голосование Совбеза ООН резолюцию по созданию комиссии о том, что Украина и США якобы “ведут военно-биологическую” деятельность. Однако члены Совбеза отклонили попытку России создать комиссию по расследованию. За проголосовали только Россия и Китай.

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Источник: Укринформ
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