Путин будет покрывать расходы на войну за счет других статей бюджета РФ – британская разведка

На днях Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ, в котором предусмотрено значительное увеличение расходов на безопасность, оборону и силовые органы. Речь идет о более чем 9 трлн рублей ($143 млрд) – это треть всего бюджета России.

Этих средств вряд ли хватит Кремлю на войну с Украиной, не говоря уже о том, что другие сферы будут недофинансированы, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 December 2022

Сейчас смотрят

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/GQkyvi03uo

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/rcawU7e3qT

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 11, 2022