Путин будет покрывать расходы на войну за счет других статей бюджета РФ – британская разведка
На днях Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ, в котором предусмотрено значительное увеличение расходов на безопасность, оборону и силовые органы. Речь идет о более чем 9 трлн рублей ($143 млрд) – это треть всего бюджета России.
Этих средств вряд ли хватит Кремлю на войну с Украиной, не говоря уже о том, что другие сферы будут недофинансированы, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.
– Одобренный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен относительно доходов и расходов в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытают все большее давление для покрытия расходов на войну, – сообщает разведка в Twitter.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 December 2022Сейчас смотрят
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 11, 2022
На днях Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год, в котором предусмотрено минимум $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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