Путин будет покрывать расходы на войну за счет других статей бюджета РФ – британская разведка

Декабрь, 11 в 10:41

На днях Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ, в котором предусмотрено значительное увеличение расходов на безопасность, оборону и силовые органы. Речь идет о более чем 9 трлн рублей ($143 млрд) – это треть всего бюджета России.

Этих средств вряд ли хватит Кремлю на войну с Украиной, не говоря уже о том, что другие сферы будут недофинансированы, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

– Одобренный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен относительно доходов и расходов в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытают все большее давление для покрытия расходов на войну, – сообщает разведка в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 December 2022 Сейчас смотрят Find out more about the UK government’s response: https://t.co/GQkyvi03uo ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/rcawU7e3qT — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 11, 2022

На днях Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год, в котором предусмотрено минимум $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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