Декабрь, 15 в 14:00

Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Энтони Радакин рассказал о потерях российской армии на войне против Украины, и подчеркнул, что РФ уже остро не хватает артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

По словам представителя Минобороны, Россия на войне потеряла около 100 тыс. солдат убитыми, ранеными или дезертирами. Уничтожены целые батальонные тактические группы.

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Также в боях уничтожено или захвачено около 4500 единиц бронетехники и 600 артиллерийских систем. Российский флот лишился 12 кораблей. Уничтожено более 70 вертолетов, 60 самолетов и 150 беспилотников. Это потери, которые будут ощущаться как минимум десятилетие, отмечает Радакин.

— Это не значит, что наступающий год не будет трудным. Но вы только посмотрите на математику. Россия ищет утешения в Иране, Северной Корее и Китае. Украина обращается к необычайной мощи Америки и мира, — заявил адмирал.

По его словам, для России будет только хуже.

Ранее путинских генералов ругали за то, что они объясняли и оправдывали необходимость уходить с захваченных территорий якобы для сохранения своей армии. Теперь у них возникает гораздо более сложный разговор.

— Итак, позвольте мне сказать Путину сегодня вечером то, что его собственные генералы и министры, вероятно, слишком боятся сказать: Россия сталкивается с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов, — заявил Энтони Радакин.

Это означает, что способность оккупационной армии проводить успешные наступательные наземные операции быстро снижается.

— Нет никакой загадки в том, почему это так. Путин планировал 30-дневную войну, но российское оружие стреляет уже почти 300 дней. Шкаф пуст. Морально, концептуально и физически силы Путина на исходе, — решительно заявил начальник штаба обороны Великобритании.

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что у России был очень большой запас советских боеприпасов 122-го, 152-го калибра ко всем системам реактивного огня. Однако интенсивная война на протяжении девяти месяцев истощила эти запасы. Теперь оккупанты везут снаряды из дальних регионов.