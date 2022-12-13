Декабрь, 13 в 11:52

Российский враг имел очень большой запас советских боеприпасов 122-го, 152-го калибра ко всем системам реактивного огня. Однако интенсивная война на протяжении девяти месяцев истощает эти запасы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Именно поэтому оккупанты пытаются решить свои логистические поставки и везут снаряды из дальних.

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– Мы знаем, что они везут боеприпасы из дальних регионов. Кроме того, пытаются ускорить производство. Также мы каждый день пытаемся уничтожать полевые склады боеприпасов. Поэтому они отдали команду, чтобы ближе, чем за 100 км к линии фронта, не разгружать боеприпасы. Артиллерия у них — это один из главных элементов, которые они еще могут применять, — подчеркнул Сергей Череватый.

По его словам, за сутки на Луганском и Бахмутском направлениях нашим воинам удалось уничтожить шесть Градов противника.

Кроме того, ВСУ выходят на паритет, потому что у россиян все меньше боеприпасов и залповых систем, а мы берем их высокоточным оружием.

– Наши артиллеристы более искусны, а с получением современной техники – более результативны, – подчеркнул Сергей Череватый.

Бахмут сейчас является самой горячей точкой восточного фронта, там сосредоточено 12 российских дивизионов, что, по словам Череватого, слишком много для одного региона.

Несколько дней назад украинские десантники разбили диверсионно-разведывательную группу оккупантов в районе Бахмута.