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Факты / Світ / Росія

В российском Ангарске произошел пожар на нефтехимическом заводе

Татьяна Забожко, редактор ленты
Пожежа на заводі в російському Ангарську

Ночью 15 декабря разгорелся пожар на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ.

Ангарськ Іркутської області РФ

Огонь, охвативший почти 2,5 тыс. кв. м, уже локализовали.

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Губернатор области Игорь Кобзев утверждает, что взрыв произошел одновременно с тем, как оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ предварительной причиной произошедшего назвали загазованность систем технологической установки.

Известно, что во время пожара погибли два сотрудника АНХК.

Одному из пострадавших оказывают помощь в стационаре.

Еще четверо находятся на амбулаторном лечении.

В домах, расположенных рядом с нефтехимической компанией, повреждений не обнаружено.

По словам Игоря Кобзева, чрезвычайное событие якобы не отразилось на работе инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет.

Выяснением обстоятельств возникновения пожара будет заниматься специально созданная комиссия.

По факту пожара уже возбуждено уголовное дело.

Источник: Игорь Кобзев

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