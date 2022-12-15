В российском Ангарске произошел пожар на нефтехимическом заводе
Ночью 15 декабря разгорелся пожар на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ.
Огонь, охвативший почти 2,5 тыс. кв. м, уже локализовали.
Губернатор области Игорь Кобзев утверждает, что взрыв произошел одновременно с тем, как оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ предварительной причиной произошедшего назвали загазованность систем технологической установки.
Известно, что во время пожара погибли два сотрудника АНХК.
Одному из пострадавших оказывают помощь в стационаре.
Еще четверо находятся на амбулаторном лечении.
В домах, расположенных рядом с нефтехимической компанией, повреждений не обнаружено.
По словам Игоря Кобзева, чрезвычайное событие якобы не отразилось на работе инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет.
Выяснением обстоятельств возникновения пожара будет заниматься специально созданная комиссия.
По факту пожара уже возбуждено уголовное дело.
Источник: Игорь Кобзев