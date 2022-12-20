Декабрь, 20 в 14:25

Во вторник, 20 декабря, в российской Чувашии произошел пожар на магистральном газопроводе.

Как пишут росСМИ, в результате утечки огонь вспыхнул на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией.

По данным Государственного комитета по чрезвычайному положению, один человек пострадал.

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Температура вокруг эпицентра пожара очень высокая, поэтому некоторые жители пока не могут вернуться в свои дома.

Недавно пожар разгорелся в российском Ангарске на нефтехимическом заводе. Причиной инцидента назвали загазованность систем технологической установки.

Известно, что погибли два сотрудника АНХК. По факту пожара возбуждено уголовное дело.