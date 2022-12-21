Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

В России хотят увеличить численность армии до 1,5 млн человек

Евгения Грейс, редактор ленты
Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст на срочную службу с 21 до 30 лет, а не с 18 до 27, как сейчас.

Об этом он заявил на коллегии Министерства обороны в обращении к президенту России Владимиру Путину.

— При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет, — сказал глава Минобороны РФ.

Также он предложил разрешить срочникам заключать контракт с первого дня службы. Это позволит как можно скорее отправлять мобилизованных воевать в Украину.

Сейчас смотрят

Своим предложением Шойгу хочет увеличить численность российской армии до 1,5 млн военнослужащих, так чтобы контрактников в среднем было 695 тыс.

Путин после выступления Шойгу сказал, что согласен с его инициативами. И предложил обсудить их в закрытом режиме.

Предложения Шойгу об увеличении призывного возраста были озвучены после 300 дней полномасштабной войны против Украины, когда Россия не достигла ни одной из своих целей, озвученных в начале вторжения. А также во время формального завершения призывной кампании.

Сейчас российское военно-политическое руководство заявляет, что срочники не участвуют в так называемой специальной военной операции — так они называют полномасштабное вторжение в Украину. Однако многие срочники уже погибли в Украине, в частности на крейсере Москва.

Читайте
Погубила самоуверенность оккупантов и Нептуны: появились детали уничтожения крейсера Москва

Фото: Президент России

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка