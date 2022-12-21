Декабрь, 21 в 16:07

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст на срочную службу с 21 до 30 лет, а не с 18 до 27, как сейчас.

Об этом он заявил на коллегии Министерства обороны в обращении к президенту России Владимиру Путину.

— При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет, — сказал глава Минобороны РФ.

Также он предложил разрешить срочникам заключать контракт с первого дня службы. Это позволит как можно скорее отправлять мобилизованных воевать в Украину.

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Своим предложением Шойгу хочет увеличить численность российской армии до 1,5 млн военнослужащих, так чтобы контрактников в среднем было 695 тыс.

Путин после выступления Шойгу сказал, что согласен с его инициативами. И предложил обсудить их в закрытом режиме.

Предложения Шойгу об увеличении призывного возраста были озвучены после 300 дней полномасштабной войны против Украины, когда Россия не достигла ни одной из своих целей, озвученных в начале вторжения. А также во время формального завершения призывной кампании.

Сейчас российское военно-политическое руководство заявляет, что срочники не участвуют в так называемой специальной военной операции — так они называют полномасштабное вторжение в Украину. Однако многие срочники уже погибли в Украине, в частности на крейсере Москва.

Фото: Президент России