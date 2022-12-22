ISW считает маловероятным, что РФ сможет серьезно увеличить численность армии

Декабрь, 22 в 8:56

В Минобороны России заговорили о планах увеличить численность армии, однако агрессору это вряд ли удастся.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кремль снова обвинил НАТО в “военной угрозе” РФ.

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— В частности, министр обороны Сергей Шойгу говорил, что экспансия НАТО возле российских границ, включая стремление Финляндии и Швеции к членству, требует “должного” ответа России для создания группы войск на северо-западе, — говорится в сообщении.

Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил, среди прочего, увеличить численность российской армии до 1,5 млн. военнослужащих, так чтобы контрактников в среднем было 695 тыс.

— Однако очень маловероятно, что Кремль сформирует такие значительные силы в сроки, имеющие отношение к войне против Украины. Формирование подразделений требует больших затрат и времени. Ведь Москва не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением, а также не полностью построила новую дивизию, о формировании которой заявляли еще в 2020 году”, — считают в ISW.

Специалисты добавляют, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы значительно сократились после полномасштабного вторжения. Учебный потенциал РФ также уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что были развернуты учебные элементы для участия в боевых действиях. Кроме того, Россия начала привлекать к учениям мобилизованных сил белорусских инструкторов, что может свидетельствовать об ограниченности возможностей российской профессиональной подготовки.

– Предложения Шойгу могут стать лишь выступлением для успокоения сообщества военных блогеров, обвинивших Кремль в несерьезном ведении войны и непринятии необходимых для победы решений. Это также устанавливает информационные условия для проведения будущих мобилизационных волн под предлогом укомплектования этих формирований или существенного наращивания военной силы России в долгосрочной перспективе, — подчеркивают в ISW.

В среду, 22 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст на срочную службу с 21 до 30 лет, а не с 18 до 27, как сейчас.

Также он хочет разрешить срочникам заключать контракт с первого дня службы. Это позволит быстрее отправлять мобилизованных на войну с Украиной.

Своим предложением Шойгу хочет увеличить численность российской армии до 1,5 млн. военнослужащих, так чтобы контрактников в среднем было 695 тыс.