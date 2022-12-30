Декабрь, 30 в 9:55

Новые взрывы в районе аэродрома Энгельс в Саратовской области РФ усилят критику со стороны российских блогеров.

Такое предположение озвучили аналитики Института изучения войны (ISW) в своей новой сводке.

Эксперты ожидают, что блогеры будут еще активнее ругать российское руководство за неспособность защитить свою территорию.

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Один из популярных блогеров вообще подверг сомнению правдивость сообщений, поступающих от Минобороны РФ.

Эксперты ISW, к слову, также считают, что неоднократные взрывы на военных объектах глубоко в российском тылу демонстрируют неэффективность российской противовоздушной обороны.

Заметим, что взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области РФ в течение декабря раздавались не менее трех раз.

5 декабря на авиабазе в Энгельсе были повреждены два тяжелых бомбардировщика Ту-95.

Той же ночью в Дягилево близ Рязани, что к юго-востоку от Москвы, взорвался бензовоз.

26 декабря на аэродроме в Энгельсе снова было громко.

Согласно данным украинского журналиста, ведущего проекта Ищи своих Владимира Золкина, тогда были повреждены пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ТУ-95 и полностью уничтожена диспетчерская башня.

После этого в России решили рассредоточить свою стратегическую авиацию по территории страны.

А уже через три дня, 29 декабря, взрывы в районе авиабазы Энгельс повторились снова.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина заверили, что на территории Энгельсского района “сработала система ПВО” и был уничтожен “неизвестный объект”.

В разведке Минобороны Великобритании предположили, что российские стратегические объекты глубоко в тылу остались без защиты, потому что РФ перебросила системы ПВО средней дальности на фронт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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