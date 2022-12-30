Декабрь, 30 в 14:07

Британские разведчики вслед за своими украинскими коллегами сообщают о смене руководства в Западной группировке войск РФ.

У разведки Минобороны Великобритании также есть информация, что генерал-полковника Сергея Кузовлева на этом посту сменил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Таким образом, Никифоров станет уже по меньшей мере четвертым командиром формирования со времени полномасштабного вторжения.

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Согласно данным британской разведки, Евгений Никифоров еще как руководитель штаба Восточной группировки войск, предположительно, активно участвовал в планировании провальной попытки наступления на Киев через Чернобыльскую зону.

Теперь уже в качестве нового командующего Западной группировки войск РФ Евгению Никифорову, очевидно, поручили удерживать правый фланг армии России – вокруг Кременной и Сватово в Луганской области.

– Никифоров берет на себя важную оперативную роль, потому что обе стороны могут начать наступление в этом секторе, – предполагают в британской разведке.

В то же время в разведке Минобороны Великобритании не могли не отметить, что ротация среди высшего командования РФ свидетельствует о внутренних разногласиях относительно видения того, как Министерство обороны России должно вести войну.

Напомним, что, согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Евгений Никифоров занял должность командующего Западного военного округа 26 декабря.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 310-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР