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Факты / Світ / Росія

Лицемерие оставьте себе: в ОП отреагировали на “перемирие” Путина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
путін шойгу

Российский диктатор Владимир Путин поручил главе министерства обороны РФ Сергею Шойгу ввести на Рождество по юлианскому календарю “прекращение огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине”.

В Кремле заявили, что речь идет о временных границах с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В документе под названием “указания” содержится также призыв к украинской стороне “объявить режим прекращения огня и дать возможность посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова”.

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В Офисе президента уже отреагировали на подобные заявления из Москвы. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина, в отличие от РФ, не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население.

Он подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории.

— РФ должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется “временное перемирие”. Лицемерие оставьте себе, — написал Подоляк.

Первым о “рождественском перемирии” из России заговорил патриарх РПЦ Кирилл, хотя ранее открыто одобрил полномасштабную войну. В ОП призыв Гундяева назвали циничной ловушкой и элементом пропаганды.

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