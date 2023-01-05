Лицемерие оставьте себе: в ОП отреагировали на “перемирие” Путина
Российский диктатор Владимир Путин поручил главе министерства обороны РФ Сергею Шойгу ввести на Рождество по юлианскому календарю “прекращение огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине”.
В Кремле заявили, что речь идет о временных границах с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
В документе под названием “указания” содержится также призыв к украинской стороне “объявить режим прекращения огня и дать возможность посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова”.
В Офисе президента уже отреагировали на подобные заявления из Москвы. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина, в отличие от РФ, не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население.
Он подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории.
— РФ должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется “временное перемирие”. Лицемерие оставьте себе, — написал Подоляк.
First. Ukraine doesn’t attack foreign territory & doesn’t kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…
Second. RF must leave the occupied territories — only then will it have a “temporary truce”. Keep hypocrisy to yourself.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023
Первым о “рождественском перемирии” из России заговорил патриарх РПЦ Кирилл, хотя ранее открыто одобрил полномасштабную войну. В ОП призыв Гундяева назвали циничной ловушкой и элементом пропаганды.