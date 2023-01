Лицемерие оставьте себе: в ОП отреагировали на “перемирие” Путина

Российский диктатор Владимир Путин поручил главе министерства обороны РФ Сергею Шойгу ввести на Рождество по юлианскому календарю “прекращение огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине”.

В Кремле заявили, что речь идет о временных границах с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В документе под названием “указания” содержится также призыв к украинской стороне “объявить режим прекращения огня и дать возможность посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова”.

В Офисе президента уже отреагировали на подобные заявления из Москвы. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина, в отличие от РФ, не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население.

Он подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории.

First. Ukraine doesn’t attack foreign territory & doesn’t kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories — only then will it have a “temporary truce”. Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023