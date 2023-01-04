Макеевка, теперь Васильевка. На Запорожье накрыли военную комендатуру РФ
В оккупированной Васильевке Запорожской области накрыли комендатуру оккупантов. В СМИ пишут, что потери среди российских солдат огромные.
– Гауляйтер Рогов заявил, что под обстрел попала военная комендатура во временно оккупированной Васильевке Запорожской области. Есть погибшие. Макеевка, теперь Васильевка. А год только начался, — сообщает Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
В сети опубликовали видео из Васильевки Запорожской области, где произошел удар по российской военной комендатуре.
Отметим, что официального подтверждения со стороны украинских властей поражения комендатуры оккупантов пока нет.
Напомним, что 1 января стало известно, что в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке Донецкой области уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными оккупантами. Этот удар уже окрестили позором для российского диктатора Владимира Путина и одной из самых больших потерь РФ.
Фото: скрин с видео