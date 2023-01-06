Январь, 06 в 18:56

В Москве в одном из корпусов здания Министерства иностранных дел РФ сработала пожарная сигнализация.

Как видно из видео, которое было опубликовано с места событий, на место прибыло по меньшей мере шесть пожарных автомобилей.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорит, что сигнализация могла сработать из-за короткого замыкания. Она также опровергла, что в рабочих помещениях внешнеполитического ведомства РФ произошел пожар. По ее версии, речь идет о подвальных этажах ведомства.

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Впрочем, она не объяснила, почему на место приехало столько автомобилей и сотрудников МЧС, если возгорания не произошло.

Примечательно, что российские СМИ пишут об эвакуации из здания министерства 25 человек.

По другой версии, задымление в ведомстве началось после возгорания электрощита в подвале.

Также сообщается, что сейчас очаг возгорания уже был локализован, но отдельные этажи МИД РФ все еще задымлены.