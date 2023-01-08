Январь, 08 в 14:10

Россия планирует развернуть собственное производство дронов-камикадзе в Тольятти.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинской разведке уже известно о соглашении между Москвой и Тегераном о производстве дронов-камикадзе на территории РФ.

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– Один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города, – сказал Данилов.

Он добавил, что после того, как в иранских дронах были обнаружены запчасти производства западных компаний, производители БПЛА могут столкнуться с дефицитом этих комплектующих.

— Когда мы начали сбивать иранские дроны, то обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что поставляющие их компании будут продолжать это делать. Тогда из чего будут делать свои дроны – это большой вопрос, – отметил он.

Недавно стало известно, что в одном из иранских беспилотников, который сбили в Украине осенью 2022 года, были обнаружены технологии более десяти американских и западных компаний.