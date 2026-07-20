Участники Международной конференции по медиаграмотности, состоявшейся 2-3 июля в Киеве при поддержке Программы поддержки ОБСЕ в Украине, представили “дорожную карту” развития медиаграмотности до 2030 года.

Среди ключевых инициатив – принятие государственной стратегии, интеграция ИИ-грамотности в образование, гармонизация законодательства с нормами ЕС и усиление поддержки независимых СМИ.

План развития медиаграмотности в Украине: что известно

К обсуждению присоединились представители ОБСЕ, Совета Европы, Европейского Союза, ЮНЕСКО, Верховной Рады, правительства, правоохранительных органов, СМИ, учебных заведений и общественных организаций.

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Участники конференции подчеркнули, что медиаграмотность сегодня выходит далеко за пределы борьбы с фейками. Она охватывает цифровую безопасность, критическое мышление, ответственное использование искусственного интеллекта, защиту прав человека, инклюзивность и противодействие российской дезинформации.

В коммюнике отмечается, что развитие генеративного ИИ, кибератаки, финансовые трудности независимых СМИ и усиление российской пропаганды создают новые вызовы для информационной безопасности Украины.

Участники конференции предлагают:

разработать и утвердить государственную Стратегию развития медиаграмотности до 2030 года;

гармонизировать украинское законодательство с европейскими нормами в сфере цифровых услуг и свободы СМИ;

интегрировать медиаграмотность и ИИ-грамотность в систему образования, начиная с дошкольного уровня;

создать национальный координационный механизм развития медиаграмотности;

усилить поддержку независимых СМИ и журналистики;

внедрить программы повышения квалификации педагогов;

развивать сотрудничество государства, СМИ, бизнеса и общественного сектора для создания качественного просветительского контента.

Особое внимание авторы документа предлагают уделить развитию профессиональной этики блогеров и инфлюенсеров, а также созданию механизмов саморегулирования цифрового контента в соответствии с европейскими стандартами свободы слова.

Участники конференции также призвали предусмотреть развитие медиаграмотности в Стратегии национальной безопасности Украины как одну из составляющих информационной устойчивости государства.

Напомним, во время международной конференции в Киеве представитель ОБСЕ Ян Браату призвал людей мыслить как аналитики, подвергать сомнению информацию из соцсетей и проверять ее, прежде чем верить на слово.

Он подчеркнул важность воспитания критического мышления через систему образования, приведя в качестве примера опыт Финляндии и Франции, где медиаграмотность интегрирована в школьные программы.

Фото: ОБСЄ

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