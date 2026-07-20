ИИ и образование: в Украине представили план развития медиаграмотности до 2030 года
- В Украине предложили разработать государственную Стратегию развития медиаграмотности до 2030 года.
- План предусматривает интеграцию медиаграмотности и ИИ-грамотности на всех уровнях образования.
- Среди приоритетов также поддержка независимых СМИ, гармонизация законодательства с нормами ЕС и усиление информационной безопасности.
Участники Международной конференции по медиаграмотности, состоявшейся 2-3 июля в Киеве при поддержке Программы поддержки ОБСЕ в Украине, представили “дорожную карту” развития медиаграмотности до 2030 года.
Среди ключевых инициатив – принятие государственной стратегии, интеграция ИИ-грамотности в образование, гармонизация законодательства с нормами ЕС и усиление поддержки независимых СМИ.
План развития медиаграмотности в Украине: что известно
К обсуждению присоединились представители ОБСЕ, Совета Европы, Европейского Союза, ЮНЕСКО, Верховной Рады, правительства, правоохранительных органов, СМИ, учебных заведений и общественных организаций.
Участники конференции подчеркнули, что медиаграмотность сегодня выходит далеко за пределы борьбы с фейками. Она охватывает цифровую безопасность, критическое мышление, ответственное использование искусственного интеллекта, защиту прав человека, инклюзивность и противодействие российской дезинформации.
В коммюнике отмечается, что развитие генеративного ИИ, кибератаки, финансовые трудности независимых СМИ и усиление российской пропаганды создают новые вызовы для информационной безопасности Украины.
Участники конференции предлагают:
- разработать и утвердить государственную Стратегию развития медиаграмотности до 2030 года;
- гармонизировать украинское законодательство с европейскими нормами в сфере цифровых услуг и свободы СМИ;
- интегрировать медиаграмотность и ИИ-грамотность в систему образования, начиная с дошкольного уровня;
- создать национальный координационный механизм развития медиаграмотности;
- усилить поддержку независимых СМИ и журналистики;
- внедрить программы повышения квалификации педагогов;
- развивать сотрудничество государства, СМИ, бизнеса и общественного сектора для создания качественного просветительского контента.
Особое внимание авторы документа предлагают уделить развитию профессиональной этики блогеров и инфлюенсеров, а также созданию механизмов саморегулирования цифрового контента в соответствии с европейскими стандартами свободы слова.
Участники конференции также призвали предусмотреть развитие медиаграмотности в Стратегии национальной безопасности Украины как одну из составляющих информационной устойчивости государства.
Напомним, во время международной конференции в Киеве представитель ОБСЕ Ян Браату призвал людей мыслить как аналитики, подвергать сомнению информацию из соцсетей и проверять ее, прежде чем верить на слово.
Он подчеркнул важность воспитания критического мышления через систему образования, приведя в качестве примера опыт Финляндии и Франции, где медиаграмотность интегрирована в школьные программы.
Фото: ОБСЄ