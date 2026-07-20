Морпехи впервые ударили FPV-дронами из катеров Barracuda по объектам РФ
- Украинские морпехи из 40 ОБрМП впервые применили FPV-дроны, запущенные непосредственно из безэкипажных катеров Barracuda, нанеся удары по позициям оккупантов вблизи Железного Порта.
- Несмотря на то, что РФ атаковал группу Ланцетами и вывел из строя один из катеров, другие платформы добрались до точки запуска и успешно поразили живую силу, технику и логистику РФ.
Украинские морские пехотинцы впервые использовали FPV-дроны, запущенные из безэкипажных катеров Barracuda, чтобы нанести удары по позициям российских военных в районе Железного Порта Херсонской области.
Об этом сообщает 40 отдельная бригада морской пехоты ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.
ВСУ атаковали армию РФ FPV-дронами из безэкипажных катеров
По информации 40 ОБрМП, во время выполнения боевого задания безэкипажные катера Barracuda попали под сильный российский обстрел.
Как отметили в бригаде, войска РФ применили сразу четыре барражировочных боеприпаса Ланцет, чтобы поразить один из катеров. Вскоре он был потерян.
Другие катера успешно вышли к определенной точке запуска ударных дронов, отмечают в 40 ОБрМП.
Украинские военные отчитались, что после проведения дополнительной разведки в небо поднялись FPV-дроны, успешно нанесшие удары по российским целям.
Среди них – логистика и техника, замаскированные позиции армии РФ и скопление личного состава российских войск во временно оккупированном Железном Порте в Херсонской области.