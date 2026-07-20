Украинские морские пехотинцы впервые использовали FPV-дроны, запущенные из безэкипажных катеров Barracuda, чтобы нанести удары по позициям российских военных в районе Железного Порта Херсонской области.

Об этом сообщает 40 отдельная бригада морской пехоты ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.

ВСУ атаковали армию РФ FPV-дронами из безэкипажных катеров

По информации 40 ОБрМП, во время выполнения боевого задания безэкипажные катера Barracuda попали под сильный российский обстрел.

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Как отметили в бригаде, войска РФ применили сразу четыре барражировочных боеприпаса Ланцет, чтобы поразить один из катеров. Вскоре он был потерян.

Другие катера успешно вышли к определенной точке запуска ударных дронов, отмечают в 40 ОБрМП.

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Украинские военные отчитались, что после проведения дополнительной разведки в небо поднялись FPV-дроны, успешно нанесшие удары по российским целям.

Среди них – логистика и техника, замаскированные позиции армии РФ и скопление личного состава российских войск во временно оккупированном Железном Порте в Херсонской области.

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