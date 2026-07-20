Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, в ходе которого стороны обсудили евроинтеграцию, сотрудничество в сфере обороны и подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Об этом глава Еврокомиссии сообщила в социальной сети X.

Беседа фон дер Ляйен с Корецким

По словам фон дер Ляйен, Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути к членству в Евросоюзе, в частности в проведении реформ, необходимых для продвижения переговорного процесса.

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Особое внимание в ходе беседы уделили реализации договоренностей по производству беспилотников. Председатель Еврокомиссии отметила, что совместная инициатива позволит задействовать промышленный потенциал ЕС для быстрого и масштабного производства современного украинского оборонного оборудования.

Также Урсула фон дер Ляйен и Сергей Корецкий обсудили подготовку Украины к зиме и вопросы защиты критически важной энергетической инфраструктуры.

Фон дер Ляйен заверила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет оказывать Украине всестороннюю поддержку, в частности в сфере совершенствования управления энергетическим сектором.

– Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, в том числе в вашей работе по совершенствованию управления в энергетическом секторе, – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

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