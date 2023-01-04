Январь, 04 в 17:01

Согласно оценке украинской разведки, которую эксклюзивно получил телеканал CNN, в одном иранском беспилотнике, сбитом в Украине осенью, были найдены детали, изготовленные более чем десятком американских и западных компаний.

Эта оценка, предоставленная чиновникам США в конце прошлого года, иллюстрирует масштабы проблемы, с которой столкнулась администрация Байдена, пообещавшая прекратить производство Ираном беспилотников, которые Россия сотнями запускает по Украине.

Нет никаких доказательств того, что какая-либо из этих компаний нарушает американское санкционное законодательство и сознательно экспортирует свои технологии для использования в беспилотниках. Даже если многие компании обещают усилить мониторинг, контролировать, куда попадают эти очень распространенные детали на мировом рынке, производителям часто бывает очень сложно, заявили эксперты CNN.

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Компании также могут не знать, что они ищут, если правительство США не нашло и не наложило санкции на субъектов, которые покупают и продают продукцию в незаконных целях.

А оценка украинской разведки является еще одним доказательством того, что, несмотря на санкции, Иран все еще находит большое количество коммерчески доступных технологий.

Из 52 компонентов, которые украинцы изъяли из иранского беспилотника Shahed-136, 40, согласно оценке, были изготовлены 13 различными американскими компаниями.

Остальные 12 компонентов были изготовлены компаниями Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.

Иранские компании, попавшие под санкции, похоже, успешно работают в обход усилий, направленных на прекращение поставок им критически важных компонентов и электроники. Например, компания, которая построила сбитый беспилотник, Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), находится под санкциями США с 2008 года.

Белый дом создал рабочую группу для расследования того, как технологии американского и западного производства — от мелкого оборудования типа полупроводников и GPS-модулей, до крупных деталей, таких как двигатели, — оказались в иранских беспилотниках.

Возможности борьбы с этой проблемой ограничены. США годами вводили жесткие ограничения и санкции в сфере экспортного контроля, чтобы предотвратить получение Ираном высокотехнологичных материалов.

Сейчас американские чиновники рассматривают возможность усиления контроля за соблюдением этих санкций, поощряя компании лучше контролировать собственные цепи поставок и, возможно, самое главное, пытаясь выявить сторонних дистрибьюторов, которые принимают эту продукцию и перепродают ее недобросовестным субъектам.